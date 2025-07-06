Autarquias gastaram 18 milhões em concertos nos últimos três meses

Nininho Vaz Maia é um dos músicos com maior cachet em Portugal. Para garantir um espetáculo do cantor português, os promotores culturais chegam muitas vezes a desembolsar mais de 60 mil euros. Contudo, o preço elevado não deixa de fora da corrida para a sua contratação as câmaras municipais. Nem mesmo as mais pequenas. Só nos últimos três meses, as performances de Nininho custaram um total de 351.450 euros aos cofres públicos.

Nos nove contratos celebrado nesse período entre o cantor e municípios de todo o país, destacam-se os 63,7 mil euros pagos pela Câmara de Góis, os 60 mil euros pagos pela Câmara de Castelo de Paiva e os 55,1 mil euros pagos, pelo município de Ponte da Barca, sendo que o montante auferido pelo artista pode variar bastante. E Nininho não é caso único. Durante os mesmos três meses, os Calema foram contratados três vezes para atuar em espetáculos promovidos por câmaras municipais. Por concerto, o duo são-tomense recebeu, em média, 47.667 mil euros.

Com um cachet mais reduzido, os Anjos amealharam 60.200 euros em dinheiros públicos no segundo semestre deste ano, com dois concertos para os quais foram contratados pelas Câmaras de Chamusca e Amarante. Se os irmãos Rosado alegam ter visto concertos serem cancelados após a publicação do vídeo de Joana Marques que motivou um processo judicial, a popularidade da dupla entre as autarquias até parece ter crescido nos últimos anos. Nos doze meses anteriores à publicação da humorista redes sociais, foram celebrados três contratos, num valor total de 46.750 euros — uma média de 15.583 euros, por concerto.

Despesa em eventos musicais aumenta 3,2%

Além das despesas com cabeças de cartaz, as autarquias também abrem os cordões à bolsa para suportar outros custos associados à produção dos espetáculos. No segundo trimestre de 2025, as juntas de freguesia e câmaras municipais de todo o país gastaram mais de 18 milhões de euros em eventos musicais, de acordo com dados obtidos pelo Observador através dos contratos registados no Portal Base. Em comparação com o período homólogo, regista-se um aumento de 560 mil euros (3,2%). Assim, em ano de eleições autárquicas, o aumento da despesa em concertos fica apenas ligeiramente acima do nível da inflação registada em junho de 2025 (2,4%).

Contudo, há um evento em específico que insuflou as contas de 2024: os 50 anos do 25 de Abril. Enquanto, no segundo semestre de 2025, as autarquias portuguesas celebraram 38 contratos, num valor total de 731.923 euros, para realizar espetáculos musicais de celebração do 51.º aniversário da Revolução, no ano anterior, o gasto tinha sido mais de duas vezes maior. Para celebrar o cinquentenário da Revolução, foram feitos 60 contratos, correspondentes a 1.485.445 euros.