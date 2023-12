Há quase uma década, antes de se casarem, resolveram fazer aquilo que chamam de “digressão mundial”. Uma volta ao mundo, durante um ano, que acabou por voltar também tudo o resto de pernas para o ar. “Costumo dizer que temos uma vida anterior e outra que começámos aqui em Lisboa”, conta Brune de La Guerrande, de 41 anos. César Vilaceque, de 42, faz parte do plural e juntos formam a dupla por trás da marca de medalhas Bisavó, lançada há três anos em Portugal.

Os dois conheceram-se em Paris, na escola de arte Penninghen, e na tal vida anterior também trabalhavam juntos. “Fazíamos design de espaços, sobretudo de restaurantes, e tratávamos do projeto global, desde a cadeira ao logótipo”, conta Brune. A mão com jeito para o desenho é algo que mantêm, e vários dos móveis da casa que remodelaram entretanto em Lisboa foram desenhados pelo casal e produzidos aqui. É o caso da mesa da cozinha, em ferro e azulejos, ou da estante colorida da sala, inspirada no trabalho da arquiteta e designer Charlotte Perriand e um dos vários exemplos da predileção de ambos pelas cores primárias – vermelho, amarelo e azul.

Na “digressão mundial”, como dizem a brincar, perceberam várias coisas sérias. Em primeiro lugar, que não queriam voltar “ao ritmo louco de Paris”. “Eu estava grávida de gémeos e queríamos desacelerar e fazer coisas com as mãos”, conta Brune. “A viagem fez-nos perceber que havia outras formas de vida e aproximou-nos também dos artesãos locais e das suas histórias, porque em cada país encontrámos objetos emblemáticos, ou até mesmo sagrados, e gostávamos de ir conhecer quem os tinha feito.”

