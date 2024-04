António Capucho: "Declarações de Marcelo foram deploráveis, disparatadas e lamentáveis"

Foi ministro no Bloco Central e, mais tarde, de Aníbal Cavaco Silva. Foi o cabeça de lista do PSD nas primeiras eleições europeias que se realizaram por sufrágio universal, presidente da Câmara Municipal de Cascais durante dez anos e conselheiro de Estado. Rompeu com Pedro Passos Coelho e foi expulso do partido até regressar em 2019. Agora, não poupa elogios à escolha de Luís Montenegro para as próximas eleições europeias, condena as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, critica Pedro Nuno Santos e a forma como está a “radicalizar” o PS, e condena as críticas de Pedro Passos Coelho à atual direção do PSD.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, António Capucho defende que Sebastião Bugalho tem “uma capacidade de intervenção absolutamente acima do normal” e “está muitos furos acima” dos demais candidatos. “Em termos de campanha eleitoral, vinte valores. A escolha de Sebastião Bugalho parece-me que é mais do que satisfatória. Pode dar dez a zero a qualquer dos outros candidatos”, diz.

O antigo ministro assume ser amigo de “longa data” de Marcelo Rebelo de Sousa, mas não poupa críticas às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre Luís Montenegro, António Costa e a relação do Estado português com as antigas colónias. “Achei completamente deploráveis, disparatadas, inoportunas e lamentáveis”, lamenta.

António Capucho fala ainda da posição de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o filho e o “Caso das Gémeas”. “É muito estranha a forma como anuncia publicamente o corte de relações com o filho, a confirmar-se que foi assim que se passou. Não me parece que tenha sido muito abonatório para um pai, mesmo que esteja chateado com o filho na forma como atuou, basta vir pedir desculpa, qualquer coisa. Tudo menos afirmar publicamente o corte de relações com o filho.”

Sobre as declarações de Pedro Passos Coelho, o ex-autarca diz que foram “completamente inoportunas” e admite que o antigo primeiro-ministro pode ter ambições políticas, seja para voltar a liderar o PSD ou ensaiar uma candidatura presidencial. António Capucho, de resto, tem outra ideia: Leonor Beleza. “Seria a primeira Presidente mulher. Era ótimo.”

“Bugalho pode dar dez a zero a qualquer dos outros candidatos”

É inevitável começarmos por aqui, tem uma larga experiência europeia, o que lhe parece a escolha de Sebastião Bugalho para liderar a lista da Aliança Democrática às eleições europeias?

Acho uma escolha inteligente, uma escolha arriscada, porque não se trata de um militante do PSD, mas trata-se de alguém que tem uma bagagem política manifestamente reconhecida em geral, por toda a gente, e que tem uma presença nos debates televisivos, e uma capacidade de intervenção absolutamente acima do normal. Portanto, em termos de campanha eleitoral, vinte valores.

Mas ainda assim, é importante notar que Sebastião Bugalho não tem percurso político e partidário, não tem experiência. É sinal de que o PSD não tem, dentro do próprio partido, quadros capazes de protagonizar esses desafios?

Tem, tem variadíssimos quadros capazes para esse desafio. A verdade é que ou não avançaram, ou não estavam disponíveis, porque são pessoas que já têm as suas ocupações profissionais. De qualquer maneira, a escolha de Sebastião Bugalho parece-me que é mais do que satisfatória. É uma aposta interessante, embora arriscada. É uma lista que faz frente, sem nenhuma dificuldade, quer nos debates eleitorais, quer em qualquer outra ocasião, a qualquer dos outros.

Para além de Sebastião Bugalho, a lista tem vários autarcas e ex-autarcas. Isso é sinal de que há uma desgraduação das listas às europeias?

Não, não sou capaz de responder de uma forma muito rigorosa a essa pergunta, porque, para ser franco, como estou afastado da vida política ativa, não conheço muitos dos candidatos nos lugares subsequentes. Mas estou convencido de que aqueles que conheço são valores acrescentados na lista e ainda por cima com valências diversificadas, que é o que importa no Parlamento Europeu. Se é que o Parlamento Europeu importa para muita coisa, mas enfim, isso é outra conversa…

Ainda sobre a escolha de Sebastião Bugalho, é arriscada por ser fora dos partidos, pelo pensamento europeu dele, que não se sabe qual é? Qual é a sua perspetiva?

É arriscado no sentido em que ele é independente. Eu não tenho nada contra os independentes, pelo contrário, acho que só vêm enriquecer as nossas listas, quando têm qualidade, como é manifestamente o caso de Sebastião Bugalho. Mas é arriscada porque era muito mais cómodo para o partido ter alguém intimamente ligado às opções programáticas do partido e à liderança de Luís Montenegro. Bom, mas eu acho que essa aposta, apesar de tudo, e no Parlamento Europeu, não preclude essa vantagem que teria um candidato mais ligado ao partido.

Mas pode ter um risco maior do ponto de vista do resultado eleitoral, por exemplo?

Não, do resultado eleitoral não, pelo contrário. Eu acho que ele pode ter um resultado surpreendente. Surpreendentemente alto, que combate, nomeadamente, o voto útil, que não vai existir. Existiu bastante nas eleições legislativas, como sempre acontece, mas é muito residual nas eleições para o Parlamento Europeu, e ele aí, na campanha eleitoral, pode ter um resultado espetacular, na minha opinião. Tem uma capacidade de intervenção e de diálogo e de afirmação política muito superior a qualquer dos outros adversários, embora haja adversários, desta vez, tirando o adversário do Chega, que me parece muito fraquinho, há uma melhoria qualitativa da generalidade dos candidatos adversários. Seja como for, na minha opinião, ele está muitos furos acima. E se esta campanha for muito determinada, muito realizada à base dos debates, como foi na campanha legislativa, ele aí pode dar dez a zero. Desculpe o exagero, o plebeísmo, pode dar dez a zero a qualquer dos outros candidatos.

Estas Europeias serão um momento que pode ser definidor para a longevidade deste Governo?

Era importante que este Governo contasse com um resultado positivo, muito positivo, aliás, que ganhasse as eleições para o Parlamento Europeu. Não será fácil, fundamentalmente pela razão que referi anteriormente, ou seja, não há o voto útil que normalmente beneficia o PSD, mas em contrapartida temos um candidato que pode majorar muito a inclinação do voto na lista do PSD. Embora seja sempre uma incógnita, dada a enorme dimensão habitual do abstencionismo.