Chega salva Governo de várias derrotas no dia em que esteve ao lado do PS na votação do IRC e viu PS aprovar uma proposta sua

Ao segundo dia de votações na especialidade para o Orçamento do Estado para 2025 o guião era longo, tendo acabado logo no início encurtado com o adiamento das propostas polémicas que visam o aumento extraordinário das pensões, a redução do IVA das touradas e, ainda, a mexida nas comissões bancárias nas amortizações de crédito à habitação. E voltou a ter a presença do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Com esses pesos pesados adiados, a tarde era de aprovações (muitas) em sede de IRC, de IVA e de benefícios fiscais, além de um número relevante de propostas sobre estradas, hospitais, prisões de âmbito regionais. Pelo caminho ficaram as pretensões “antigas” do PAN de descer o IVA dos serviços médico-veterinários ou da alimentação para os animais de companhia; ou ainda da IL de descer o mesmo imposto na alimentação infantil. Caíram ainda por terra as mais recentes ambições da IL e do Chega de cortarem o IVA na construção, ou a herança social (que dá a cada criança que nasça uma conta com cinco mil euros, em média).

Foram aprovadas cerca de 90 propostas de alteração, com os partidos que apoiam o Governo (PSD e CDS) e o PCP a saírem os mais vitoriosos neste segundo dia de votações, com cerca de duas dúzias (cada) na lista do “sim”. E se o PS no primeiro dia saiu de mãos a abanar, desta vez conseguiu nove aprovações, e foi a IL que teve um dia a zeros. O PSD e o CDS não fizeram o pleno por causa da Zona Franca da Madeira, mas também por via da proposta do IRC que tinham colocado para pressionar o PS, mas que indicaram logo que votariam contra a sua própria proposta para forçar a votação socialista na descida do imposto sobre empresas. E, assim, em 2025 a taxa do IRC desce de 21% para 20% e a das PME de 17% para 16%. O PS e o Chega votaram em sintonia, abstendo-se na votação do IRC, que passou com os votos a favor da AD e da IL.

O Chega viria a ‘salvar’ o Governo de outras derrotas que se afiguravam pesadas. Aconteceu primeiro em relação à majoração, em 20%, em sede de IRC para os seguros de saúde dados pelas empresas aos trabalhadores. A medida era particularmente relevante porque foi inscrita no novo acordo de rendimentos assinado na concertação social com Luís Montenegro e todos os parceiros sociais à exceção da CGTP. A abstenção do Chega, com o voto contra da esquerda, tinha deitado a medida por terra, mas voltou à vida minutos depois quando o partido de André Ventura anunciou a mudança no sentido de voto para “a favor”.

A mesma dança de votos aconteceu com outra medida que está inscrita no acordo da concertação social: a isenção de IRS dos prémios de produtividade, desempenho, participações nos lucros e gratificações de balanço (a medida que ficou conhecida como o “15.º mês”). Também aqui a esquerda votou contra e a abstenção do Chega ditou um primeiro chumbo. Não por muito tempo. O Chega corrigiu e impediu que uma das medidas usadas como bandeira eleitoral da AD — e cuja ideia partiu da CIP — ficasse pelo caminho.

O mesmo não se pode dizer, porém, de uma outra intenção do Governo que acabou chumbada — e, aqui, sem alterações posteriores nos sentidos de votos. Para efeitos de atribuição do benefício de IRC de valorização salarial e da isenção dos prémios, o Governo queria que deixasse de ser impeditivo se houvesse um aumento do leque salarial dos trabalhadores. Os deputados não lhe fizeram a vontade e mantiveram a exigência de não alargar o leque na lei: Chega, PS, Livre, PCP e Bloco votaram contra a proposta do Executivo.

Por outro lado, a AD conseguiu ver aprovada uma proposta que corrige as exigências de aumentos salariais para que as empresas possam pagar prémios isentos de IRS e usufruir do incentivo em IRC de valorização salarial, de forma a assemelhar-se mais ao que ficou inscrito no acordo da concertação social.

Ainda em sede de impostos sobre as empresas, nenhuma das propostas para agravar (ou revogar) contribuições sobre setores foi aprovada. No entanto, e como a proposta do Governo entregue ao Parlamento para o orçamento do Estado nada dizia sobre a Zona Franca da Madeira acabou por ser por proposta de alteração que a tributação de 5% ficou prolongada para empresas que obtenham licenciamento até final de 2026, com taxa mais favorável até aos rendimentos de 2028. A proposta que acabou aprovada foi a do PS, já que os partidos do Governo queriam um prolongamento maior, até 2033.

O dia em que o PS deu a mão ao Chega (numa proposta sobre o regadio)

Acabou aprovada, com uma mãozinha do PS, uma proposta do Chega para que, até ao final do primeiro semestre de 2025, o Governo faça o levantamento das necessidades hídricas da Cova da Beira tendo em vista elaborar um inventário sobre os possíveis troços de expansão do regadio. Foi a primeira vez neste OE que os socialistas disseram “sim” a uma proposta do Chega. O PSD, CDS, Bloco e PAN votaram contra, o PCP absteve-se e os restantes (incluindo o PS) votaram a favor. E assim a proposta do Chega viu a luz do dia com o “sim” socialista, o que muda o rumo do PS em relação às intenções do partido de André Ventura.

Depois desse inventário, o Governo deverá proceder à “agilização de todos os procedimentos necessários à expansão do regadio da Cova da Beira, nos moldes nele apurados”.

Além desta proposta, o Chega conseguiu aprovar outra — neste caso com a abstenção do PS — que compromete o Governo com o “desenvolvimento tecnológico das indústrias portuguesas, promovendo a investigação e desenvolvimento (I&D) como motor do crescimento económico”. O partido diz que para alcançar em 2030 a meta 3% do PIB em Investigação & Desenvolvimento (dos quais 2/3 do sector privado), “o investimento privado em I&D terá de triplicar, com a inerente associação de aproximadamente 25 mil novos empregos qualificados, enquanto no investimento público em I&D deverá duplicar até 2030”.

Depois de no primeiro dia ter sido aprovada a proposta para reforço dos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM (em 400) e de se rever a carreira desses mesmos técnicos, o INEM voltou às votações no segundo dia para aprovar a proposta do PSD e do CDS que impede que os excedentes orçamentais do Instituto sejam destinados a outros organismos do Estado.