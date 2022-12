Siga aqui o liveblog

É como a corrente sanguínea. Se bloquearmos um vaso sanguíneo, ele rebenta. Depois das explicações, é esta a analogia que o climatologista Mário Marques usa para exemplificar o que se está a passar com a chuva no distrito de Lisboa – e noutros pontos do país –, que provocou um verdadeiro caos, com inundações, aluimentos de terra, árvores caídas e estradas intransitáveis. Mas a culpa, assegura, não é só da chuva. Fortes precipitações sempre aconteceram, sobretudo na década de 70 e inícios da de 80, e foi na de 90 que se registaram os dias com mais chuva — num deles chegou a chover 180 litros por m2 num só dia, sem consequências como as de agora. É que de lá para cá o solo foi ocupado por estradas, casas, infraestruturas industriais, cuja construção não respeitou a rede hidrográfica que existia. Foram destruídas ribeiras, pontos de água e zonas de absorção e agora as águas pluviais não têm para onde ir. E para reverter o cenário é preciso fazer muito, e com todos.

“Não é só culpa da chuva, existe uma grande ocupação do território de edificado habitacional e industrial e que serviu de obstáculo e de transporte de água. Obstáculo, porque muitas linhas de água foram entubadas ou destruídas, e de transporte porque essas ribeiras ao inundarem ocupam a área rodoviária e chegam a áreas que não seriam inundadas antes. Há uma falta de ordenamento do território uma falta de respeito da rede hidrográfica que existia, que era muito densa, microregional e que foi apagada do mapa”, denuncia Mário Marques. Aliás, sustenta, chegar-se-ía facilmente a essa conclusão se se utilizasse uma ferramenta de planeamento e esta fosse sobreposta à informação que temos. “Vemos esta ocupação desmesurada, uma impermeabilização dos solos, o que aumentou de forma drástica a vulnerabilidade das pessoas”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.