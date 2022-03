Com muito cuidado e sem referir o nome de Putin, oligarcas russos começam a condenar a guerra na Ucrânia. Quem são eles?

Alexei Mordashov

Filho de trabalhadores siderúrgicos, é o homem mais rico do país, com uma fortuna de 29,1 mil milhões de dólares (26,1 mil milhões de euros). Detém a agência de viagens Tui, a maior operadora de turismo na Europa, e é CEO da Severstal, a maior companhia russa de aço.

Tal como os outros multimilionários russos, Alexei Mordashov fez declarações públicas inéditas, condenado o banho de sangue na Ucrânia, sem nunca falar no nome de Vladimir Putin. “Nunca estive perto da política e sempre me concentrei na construção de valor económico nas empresas para as quais trabalhei”, escreveu, questionando o motivo de ser alvo de sanções de Bruxelas. “Não tenho absolutamente nada a ver com a atual tensão geopolítica e não entendo por que razão a UE me impôs sanções”, defendeu, sublinhando que isso não irá contribuir “para a solução do terrível conflito na Ucrânia”. As suas declarações foram feitas à agência de notícias estatal russa TASS, na segunda-feira.

“O que está a acontecer na Ucrânia é uma tragédia para duas nações irmãs. É terrível que ucranianos e russos estejam a morrer, as pessoas a passar por dificuldades e a economia a entrar em colapso”, acrescentou o empresário. “Temos de fazer tudo o que for necessário para encontrar uma saída para este conflito num futuro próximo e parar o banho de sangue para ajudar as pessoas afetadas a reconstruir as suas vidas.”

Os seus investimentos não se limitam ao turismo. Tem ligações ao Banco Rossiya, que a UE vê como o “banco pessoal” de altos funcionários russos que beneficiaram financeiramente com a anexação da Crimeia. Os 27 também acreditam que os negócios da imprensa de Mordashov contribuíram para desestabilizar a Ucrânia.