Comboio Presidencial: viagem de sonho com glamour by Antarte

Um dos pontos marcantes da viagem do Comboio Presidencial é a exclusiva experiência gastronómica vivida a bordo. Daí, o conceito adotado para as carruagens Restaurante by Antarte estar num patamar premium. Com prioridade dada ao conforto, as cadeiras com braços têm um revestimento em tonalidades similares ao dos cadeirões da Sala de Estar, o que lhes confere um visual de inegável elegância e de época. As mesas de refeição para quatro passageiros, foram lacadas numa tonalidade discreta e são amplas de forma a proporcionar espaço generoso para os momentos de degustação das iguarias. A Antarte junta-se assim a outras marcas nacionais prestigiadas como a Vista Alegre, que fornece a louça em que serão servidas as refeições. Tudo conjugado, o requinte é a nota dominante numa viagem de sonho.

Mário Rocha, fundador e CEO da Antarte, considera “irrecusável o convite para a Antarte decorar as carruagens Sala de Estar e Restaurante de um ícone de elegância e requinte como o Comboio Presidencial. É o corolário perfeito de mais um ano memorável e em que a marca celebra um quarto de século. A Antarte tem o design intemporal no ADN das suas criações de mobiliário e o comboio presidencial permitiu-nos expressar com toda a amplitude esta nossa característica distintiva.”

Este artigo é da responsabilidade da Antarte