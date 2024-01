João Cabaço

Stood Design

Lisboa

Um chapéu e uns óculos escuros compõem a ilustração que João Cabaço escolheu para partilhar a “caça” que faz diariamente, na página de Instagram da Stood Design. Carrega-se no ícone e desfilam diante dos nossos olhos imagens de armazéns recheados de velharias, carrinhas com móveis empilhados, barracões com prateleiras atravancadas e a “caverna do Aladino”, como já escreveu. João tem 30 anos e está apaixonado por peças de design com o dobro ou o triplo da sua idade. O que faz é procurá-las, ir buscá-las onde for preciso, nalguns casos vendê-las e noutros colecioná-las.

