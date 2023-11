De palavra em palavra, pelas histórias do Centro de Portugal

Nelas…de António Lobo Antunes

Nascido em Lisboa, em 1942, é em Medicina, como médico psiquiatra, que António Lobo Antunes começa o seu percurso. As letras e as histórias chegam mais tarde. E é nos seus livros de crónicas que começamos a ouvir falar em Nelas, a famosa localidade onde eram passadas as férias, na infância, em casa dos avós maternos. Numa viagem recheada de memórias, é através de um roteiro, que conjuga as palavras do autor com o património arquitetónico e as histórias locais, que conhecer esta localidade se torna possível. São 14 os pontos de paragem e muitas as memórias.