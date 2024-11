Depois de cessar-fogo no Líbano, virá o de Gaza? Hamas está isolado, mas pós-guerra divide governo de Israel

Apresentar publicamente um plano para o futuro de Gaza que desagrade a membros do seu governo pode acarretar enormes custos políticos para Benjamin Netanyahu. O Likud, partido que sofreu uma forte queda nas sondagens após o 7 de Outubro, tem recuperado nas intenções de voto. Mas ainda não é suficiente para obter uma confortável maioria. Os próximos tempos não se avizinham fáceis: dentro de uma semana, o primeiro-ministro israelita vai apresentar-se perante um juiz para dar explicações sobre o caso de corrupção em que está indiciado.

Hamas está disposto a cessar-fogo, mas ainda tem poder negocial

Um dos motivos para Benjamin Netanyahu ter dado luz verde ao cessar-fogo no Líbano prendeu-se com o facto de acreditar que o Hamas fica assim isolado na guerra contra Israel. “Desde o segundo dia do conflito, o Hamas estava a contar com o Hezbollah para lutar ao seu lado. Com o Hezbollah fora do panorama, o Hamas fica isolado. Vamos aumentar a pressão no Hamas e isso vai ajudar-nos na nossa missão sagrada de libertar os reféns”, explicou o primeiro-ministro.

O Hamas continua, porém, a ter apoio iraniano e do “Eixo da Resistência” montado por Teerão, a que pertencem os Houthis do Iémen e as milícias xiitas do Iraque. A tensão entre Irão e Israel mantém-se alta, sendo que as autoridades iranianas ainda têm interesse em querer desestabilizar Israel.