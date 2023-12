“Liberal não é conservador! Liberal é em toda a linha!” A intervenção de Ana Madalena Leitão, membro da IL, ficou na história da última convenção do partido, em janeiro de 2023, e tinha uma mensagem clara para a corrente que se intitulava de “liberais clássicos” e que procurava ganhar espaço no partido: estavam no partido errado. Ainda assim, essa linha interna de pensamento ainda conseguiria eleger quatro membros para o Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre congressos. Todavia, nos meses seguintes, não conseguiram dar sequência à tendência interna e vários elementos da IL foram abandonando o partido dizendo já não se rever nele. Pelo caminho, muitos tornaram-se militantes do Chega ou estão a colaborar com o partido liderado por André Ventura.

As saídas foram sempre justificadas com a alegada falta de democracia interna e a opacidade que vai existindo no partido, com as linhas vermelhas que foram traçadas em relação ao Chega ou, simplesmente, com a falta de adesão ao projeto de Rui Rocha. Alguns dos que saíram apoximaram-se do partido de André Ventura e dizem agora ter visto no Chega um partido com “coragem e vontade de crescer”, que abraça os “valores e princípios” em que acreditam, e onde os militantes “conseguem contactar”, sentindo-se bem-vindos.

O Chega, vê com “muito bons olhos a chegada de antigos elementos da IL, tal como do PSD, do CDS ou de outros partidos políticos”. No partido de Ventura garante-se que existem pelo menos três ex-IL a colaborar na elaboração do programa eleitoral: Nuno Simões de Melo, Diogo Prates e Mariana Nina. O Observador sabe que, além de algumas figuras com maior notoriedade, existem outros ex-liberais a colaborar com Chega, não sendo possível obter um número certo de quem trocou a IL pelo Chega.

