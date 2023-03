O projeto “Fertile Futures”, apresentado pela curadora Andreia Garcia (Architectural Affairs), irá representar Portugal na próxima edição da Bienal de Arquitetura de Veneza, que decorrerá entre 20 de maio e 26 de novembro, sob o tema “O Laboratório do Futuro”, com curadoria da arquiteta e escritora escocesa-ganesa Lesley Lokko, partindo de uma aprendizagem que convoca o contexto africano, como outros que há muito testemunham condições climáticas extremas. Selecionado no âmbito de um concurso promovido pela Direção-Geral das Artes, a mostra expositiva defenderá, entre Portugal e Veneza, a pertinência do contributo da arquitetura no redesenho do futuro descarbonizado, descolonizado e colaborativo, respondendo diretamente à convocatória de Lokko, partindo de uma aprendizagem que convoca o contexto africano, como outros que há muito testemunham condições climáticas extremas.

Com foco em sete distintas hidrogeografias nacionais, profundamente marcadas pela ação do homem, Fertile Futures encomendou a jovens arquitetas e arquitetos, em colaboração com especialistas de outras áreas de conhecimento, a apresentação de modelos propositivos para um amanhã mais sustentável, saudável e equitativo, em cooperação não hierarquizada entre disciplinas, gerações e espécies. No fundo, para que este pudessem propor aqueles que serão os “reservatórios do futuro”. Partindo desse propósito, o Observador esteve à conversa com Andreia Garcia que concebeu o projeto para aportar à arquitetura, enquanto domínio disciplinar, um outro entendimento sobre as suas possibilidade de futuro. “Chegou o momento de falarmos de novas possibilidades, de se criar algo novo, com novas intenções do que será produzido, e em novos modelos de projetar arquitetura, não a reduzindo apenas como área cientifica.”

O conhecimento dos diferentes contextos nacionais, envolvendo a utilização do recurso hídrico, explica, são essenciais para dar a conhecer melhor o territórios, mas são igualmente forma de olharmos para uma problemática urgente e que ultrapassa fronteiras. “É um problema político mundial, mas também é um problema que vem do sul para o norte. A partir do hemisfério sul, daí recorrermos a África como exemplo neste projeto, podemos aprender com esse continente e com outras regiões que lidam com a escassez de agua doce há bastante tempo.” A Representação Oficial Portuguesa, comissariada pela DGARTES, ficará instalada no Palácio Franchetti, situado nas margens do Grande Canal de Veneza, onde será possível conhecer este projeto expositivo que irá ao longo dos próximos meses continuar a propor um debate mais alargado e uma produção de conhecimento sobre o problema da escassez de água.

