Na passada sexta-feira, fui pela primeira vez ao Mercado Medieval de Óbidos à procura de uma história. Mal passei as muralhas do castelo, um holandês vestido de cruzado explicou-me que decidira desviar o seu itinerário por Portugal depois de ouvir falar desta “crazy party”. No entanto, não era a festa propriamente dita o que mais me interessava. Vim conhecer melhor a comunidade medieval portuguesa, não por um qualquer interesse em revivalismos históricos, antes por querer olhar para comunidades excêntricas, de forma a perceber melhor esse sentimento de pertença que ativamos, de maneira mais ou menos inconsciente, perante objetos banais, como sejam cachecóis de clubes de futebol, T-shirts dos Nirvana ou crucifixos. A ideia tinha, aliás, uma aura renascentista que me agradava: o que Montaigne fizera com indígenas de tribos do Brasil chegados a Paris em meados do século XVI faria agora este pobre cronista com obidenses trajados com coitas e tabardos − vinha para espreitar a peculiaridade das suas vidas e assim me tornar mais consciente da peculiaridade que o hábito ocultara na minha.

Com a cabeça cheia de teorias que queria à força confirmar, lembrei-me ainda de que a Idade Média foi assim designada pelos italianos por constituir um período de intervalo entre dois grandes momentos de grandeza (o Império Romano e o Renascimento) e imagino que também isso seja um atrativo turístico: regressar a um tempo de banalidade, em que nada se passava.

