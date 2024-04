Enganar a derrota com um copo de whiskey: as lições para a vida de um torneio de poker em Tróia

Passeio pelas seis mesas de jogo em atividade neste momento, mas depressa percebo que os meus rudimentares conhecimentos acerca do poker, a ignorância face a elementos fundamentais desta vida como a tensão competitiva e o secretismo de jogadores (muitos deles de óculos de sol, boné e headphones nos ouvidos), me impedirão de compreender grande parte do que ali acontece. Aliás, interromper jogadores no que me parece ser um processo de alguma transcendência interior ameaça ser o resultado do cruzamento entre uma ilegalidade e algo muito perigoso. Pelo que decido entrevistar os derrotados que, com um ar sereno e indiferente, vão abandonando as mesas.

Afasto-me e percorro os corredores — a esta hora praticamente vazios — com vista para o mar das máquinas de jogo. Paro em frente à janela, de onde vejo os barcos que há pouco eram lavados e uma família a regressar da praia para o hotel. Junto ao centro de acreditação, encontro Rhonda Shepek, uma das canadianas participantes no torneio e a única mulher em prova, que acaba de ser eliminada.

Sentamo-nos na zona do lounge, a poucos metros do bar, e ouço a história de vida que tem para contar. Rhonda é uma contabilista reformada que viaja pelo mundo em busca de torneios deste género, na companhia de Dominick French, o seu marido e ex-jogador profissional. Ambos colecionam as bandeiras que o site The Hendon Mob — grupo de quatro jogadores londrinos que, além de outras atividades, têm a maior base de dados de poker do mundo, ficam a saber, como eu também fiquei — atribui aos vencedores de prémios monetários nos mais diferentes países. Rhonda e Dominick chegaram ontem a Portugal, depois de visitarem sete cidades europeias em seis semanas. Tróia é o destino final de Rhonda, que depois regressará ao Canadá para passar algum tempo com a neta recém-nascida. Diz que nunca imaginou gostar tanto da reforma e que todos os dias acorda a achar que está a viver um sonho, por poder viajar pelo mundo a fazer o que mais gosta.