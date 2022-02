Escapadas a norte. Cinco aldeias e vilas incríveis do Minho a Trás-os-Montes para descobrir neste Carnaval

Pode ainda não ser este o ano do grande regresso das habituais celebrações de Carnaval repletas de folia e boa disposição, mas isso não quer dizer que a época não possa ser aproveitada para descontrair e libertar-se do stress do dia a dia.

Este ano, reserve o Carnaval para uma escapada muito especial pelo norte do país, que o levará a descobrir 5 vilas e aldeias incríveis entre o Minho e Trás-os-Montes, repletas de histórias e tradições bem portuguesas. Esta poderá ainda ser a oportunidade ideal para estrear o seu novo carro, com a ajuda do motor de busca PiscaPisca.pt, onde encontra mais de 41.000 carros à sua espera, pisque o olho ao seu!