PS e PSD vão travar qualquer tentativa de Ventura levar Marcelo à justiça por declarações sobre reparação colonial

Além disso, Isabel Moreira acrescenta que “não há memória de um voto de condenação do Presidente da República”, defendendo o “princípio da separação de poderes: não se condena outro órgão de soberania, neste caso o cargo de Presidente da República”.

Voto de condenação condenado ao fracasso

Ao mesmo tempo, o Chega avançou com um voto de condenação a Marcelo Rebelo de Sousa. No documento, a bancada da direita conservadora escreve que “as recentes declarações do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao sugerir a ideia de reparação e que Portugal deve pagar indemnizações pelo seu passado histórico nas antigas colónias, representam no entender do Chega uma traição a Portugal, ao povo português e à própria história de Portugal.”

Num texto em que é repetida várias vezes a palavra “traição” e em que são utilizados muitos pontos de exclamação, o Chega pretende que o hemiciclo manifeste “a sua mais profunda e severa condenação ao Sr. Presidente da República, e às palavras por ele proferidas, por reforçar a ideia de reparação e afirmar que Portugal deve pagar indemnizações pelo seu passado histórico nas antigas colónias”.

O voto já foi aceite, mas desceu à primeira comissão, onde vai ser debatida e votada (para data não agendada). Ainda assim, este voto de condenação está igualmente condenado à partida. Na reunião da bancada parlamentar de quinta-feira de manhã, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, disse perante o grupo de deputados que naturalmente que o PSD votaria contra a proposta e até levantou dúvidas se a Mesa poderia aceitar a mesma. A Mesa da AR aceitou (não tinha outra alternativa), mas, sabe o Observador, a posição do PSD mantém-se: é para chumbar.

O voto de condenação é praticamente um nado-morto já que o PS também vai votar contra. Isabel Moreira diz ao Observador que a acusação do crime de traição à pátria de André Ventura é “não séria” e que “evidentemente que o PS votará contra” esta condenação. A deputada socialista alerta que os “pressupostos do crime não estão preenchidos” e que se trata apenas de uma manobra “irresponsável e populista do Chega”.

Para Isabel Moreira “dizer-se que o Presidente da República não pode falar ou que cometeu um crime, é do domínio do absurdo e da má fé jurídica”. A deputada adverte ainda que André Ventura é que pode ter incorrido num crime de ofensa à honra do Presidente da República. Ou seja: as declarações de Marcelo não são crime, mas as de Ventura a acusar Marcelo de ser criminoso podem ser.

Há, no entanto, duas certezas. Os dois procedimentos utilizados pelo Chega para “castigar” Marcelo pelas declarações — o voto de condenação e uma eventual abertura de procedimento criminal — estão condenados ao fracasso. PS e PSD não permitirão que nenhum veja a luz do dia. Apesar de Ventura já os ter conseguido impor no espaço mediático.