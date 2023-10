A poucos dias de serem conhecidas as propostas de Orçamento do Estado e da evolução das tarifas elétricas para 2024, a secretária de Estado da Energia e Clima deixa a porta aberta a uma nova injeção de fundos públicos no sistema elétrico para conter eventuais escaladas dos preços e garantir a estabilidade. Em entrevista ao Observador, Ana Fontoura Gouveia confirma que vão ficar por gastar este ano centenas de milhões de euros da ajuda que o Governo destinou às empresas para responder à escalada do gás, e que essa almofada poderá ficar no sistema elétrico ou de gás. A matéria está a ser discutida no quadro de medidas de apoio às famílias.

A extensão da possibilidade dos consumidores regressarem à tarifa regulada do gás natural, que acaba em outubro, está a ser avaliada, mas quem passou para este regime (e foram mais de 400 mil lares) pode ficar.

Até ao final do ano, a secretária de Estado da Energia quer lançar dois concursos considerados fundamentais para a transição energética — a prospeção e pesquisa de lítio e a atribuição de potência eólica no mar. A aprovação ambiental dos projetos de exploração em Montalegre e Boticas trouxe muita atenção internacional para Portugal e espera-se, por isso, grande interesse. Para alavancar toda a fileira económica do lítio, o Governo determina que toda a extração em Portugal terá de ser colocada em primeiro lugar nas indústrias cá instaladas. No próximo ano será lançado o concurso para uma nova central da Tapada do Outeiro, que vai ter gases renováveis, mas sem desligar já o gás natural, em nome da segurança do abastecimento.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.