As duas principais empresas de energia com sede em Portugal, a EDP e a Galp, admitem participar no leilão de potência eólica no mar que o Governo quer lançar até ao final deste ano, mas deixam recados ao Executivo sobre o preço da eletricidade produzida, que deve ser superior ao do mercado.

No rescaldo do fracasso do leilão lançado pelo Reino Unido, que ficou deserto devido ao preço demasiado baixo fixado para a venda da eletricidade, o Governo aguarda a proposta do grupo de trabalho criado para o offshore eólico para definir o modelo do concurso a lançar ainda em 2023. Portugal quer adjudicar nesta primeira fase três lotes com uma potência de 3 Gigawatts. E as grandes empresas de energia estão de olho neste concurso até porque, frisaram os presidentes executivos da EDP e da Galp, é preciso muito mais potência renovável do que aquela que está a ser implementada para cumprir as agendas nacionais e empresariais de descarbonização.

