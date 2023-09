Eugin: a clínica dos sonhos possíveis

No fundo, e de acordo com as palavras da Dra. Teresa Almeida Santos, responsável pela Coordenação Científica da Clínica, estes serão espaços “individuais, semelhantes a suites de hotel, onde os casais ou as mulheres serão atendidos por todos os profissionais de saúde que aí se deslocam, de acordo com as as suas necessidades. Estes espaços estão dotados de mobiliário confortável e amenidades básicas e incluem a possibilidade de visualização das etapas do tratamento e do desenvolvimento dos embriões num ecrã dedicado. Contíguo a cada ninho, existe um espaço de observação clínica que será usado quando necessário para avaliação ecográfica ou clínica. A grande vantagem deste conceito é a privacidade e a comodidade dos utentes que não têm de estar numa sala de espera nem de percorrer vários espaços para realizar as consultas médicas e de enfermagem bem como os registos administrativos”.

Para além de conforto, comodidade e um atendimento à medida das necessidades dos seus pacientes, neste centro “serão disponibilizadas todas as técnicas de Reprodução Medicamente Assistida, incluindo com recurso a dadores terceiros e com diagnóstico genético pré-implantação”, acrescenta a Coordenadora.

Para além de tudo isto, quem aqui se deslocar, poderá contar com o apoio de uma equipa técnica especializada e de um corpo clínico com formação e experiência na área. “Além da equipa médica e de enfermagem, contamos aqui com duas embriologistas seniores, uma psicóloga e uma geneticista, que, para além da prática clínica, têm também uma forte componente de investigação nos seus currículos”. São palavras de Fernando Mendes da Silva, Diretor Geral da Eugin Portugal, reforçando em seguida a escolha de Teresa para a Coordenação científica: “Trata-se de uma pessoa com três décadas de experiência e reconhecida competência na área, cujo prestígio internacional permite a viabilidade do projeto”.