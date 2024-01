Este ano, a noite de Natal da família de Fátima Araújo não foi muito diferente das anteriores. O lugar da sexagenária estava vazio e isso mudou também a forma como todos viveram a época festiva.

Por um lado, a pausa para o Natal e Ano Novo impediu os familiares de procurar pela mulher, de 62 anos, que desapareceu a 23 de novembro, na zona do Saldanha, em Lisboa, com a saudade a apertar cada vez mais. Por outro, deu tempo para se prepararem para “voltar em força” para as ruas, determinada a encontrá-la viva.

“Mandámos fazer mais cartazes, além dos que já tínhamos afixado, folhetos e até uma lona com o nome dela”, revela ao Observador o sobrinho Leandro Oliveira. “Queríamos divulgar ao máximo esta situação.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.