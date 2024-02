Era uma vez um poeta desconhecido, de melhores relações com o álcool do que com as finanças e que, numa cidade pobre na periferia da Europa, foi cair doente na cama de um hospital privado francês que não tinha sequer como pagar. Ali morreu na madrugada de 30 de novembro de 1935, deixando rabiscado num papel uma frase em inglês: “I know not what tomorrow will bring”. O homem franzino atravessou este mundo em modo tão solitário e esquivo que poucos deram pela sua existência. Até a conta do hospital foi paga pelo patrão. Esse morto quase anónimo era Fernando Nogueira Pessoa, que viria a ser reconhecido como um dos mais geniais poetas do mundo moderno. Sobre ele muito se escreveu e pensou, criaram-se instituições, escreveram-se romances. Em 2008, um grupo de habitantes do Bairro Alto, liderados pelo cineasta José Fonseca e Costa, propôs que a autarquia e o hospital St. Louis dos Franceses colocassem no muro exterior do edifício — um antigo palácio do século XVI — uma placa que indicava aquele lugar como o último da geografia pessoana na cidade de Lisboa.

Em 2008, fez-se a placa, inscreveu-se a última frase do poeta, a data de nascimento e a da morte. Fez-se a festa e, como conta Paulo Ferrero, do Fórum Cidadania LX, que esteve ligado à criação desta homenagem simbólica à memória do poeta, “na festa apareceu muita gente, mesmo aqueles que não se associaram à luta pela placa, como a Casa Fernando Pessoa. Estiveram autarcas, políticos, figuras públicas”, recorda o mesmo cidadão que, no final de novembro de 2023, se deu conta que a placa tinha desaparecido, que ninguém sabia porquê e ninguém parecia incomodado com isso. “Não deixa de ser uma curiosa coincidência que, no momento em que instituições municipais comemoravam os 88 anos da morte do poeta, a placa desapareça e ninguém saiba o que lhe aconteceu”, desabafou.

O hospital St. Louis, ao cimo da rua Luz Soriano, no Bairro Alto, o mais antigo hospital privado em Portugal, pertencia a uma associação de beneficência francesa, que se instalou ali no século XVIII, ocupando o palácio que fora do rabi-mor de Lisboa, Guedelha Palaçano, e depois da família do 29.º vice-rei da Índia, Mello e Castro. Em 2022, o edifício foi vendido à empresa canadiana Mercan, mais precisamente ao seu braço português, a Mercan Properties Bairro Alto, Lda., detida por cerca de 150 investidores estrangeiros, como o Observador apurou no registo predial. Desde então, a empresa tem vindo a submeter vários projetos arquitetónicos junto da Câmara Municipal de Lisboa e da ex-Direção Geral do Património Cultural, atual Instituto do Património, que visam transformar o edifício num hotel de luxo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.