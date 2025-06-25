Filipe Sousa: "JPP não quer crescer como o Chega"

Ainda “maçarico” no Parlamento, como admitiu numa intervenção no Parlamento, Filipe Sousa está a conhecer os cantos à casa na política nacional. Para já, o deputado único dos Juntos pelo Povo viabilizou o programa do Governo e diz que existiram sinais de que o PSD “quer dialogar”. Mas também vai avisando: os programas são apenas um conjunto de “boas intenções”; é preciso passar das palavras aos atos.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, Filipe Sousa não antecipa a estratégia do partido para a próxima legislatura. Mas diz que se forem dadas respostas às principais questões colocadas pelo JPP, e que dizem respeito sobretudo à Madeira, então “há meio caminho andado” para viabilizar o Orçamento do Estado. “Não gosto de abstenções”. Ou sim, ou sopas.

Com o novo palco que o Juntos pelo Povo ganhou, Filipe Sousa revela que já teve abordagens de pessoas que querem ser candidatas pelo partido mas recusa aproximações mal intencionadas. Diz que não deseja, nem ambiciona o crescimento exponencial do Chega. “A queda pode ser acentuada.”

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com Filipe Sousa]

“Estou no Parlamento para construir, não para destruir”

Na Madeira, o Juntos pelo Povo (JPP) é oposição feroz ao PSD. Na Assembleia da República, viabilizou este Programa do Governo. Há disponibilidade para diálogo com o Luís Montenegro durante esta legislatura?

Numa resposta rápida: sim. A palavra “feroz” acho que é um pouco pesada. O JPP tem uma forma diferente de fazer política. Temos as nossas convicções, respeitamos muito os governos eleitos mas nada nos inibe de falar a verdade e acima de tudo defender os interesses e os valores que dizem respeito à nossa população. Tem sido a nossa postura de diálogo, de comunidade, de proximidade que faz com que sejamos hoje a segunda força política na região da Madeira. É sinal que todo o trabalho que se fez até hoje deu frutos e espero que seja para continuar. Viabilizei o programa do Governo porque há ali questões convergentes, embora existam situações no decorrer da legislatura que teremos que aprofundar, mas há pontos de contacto. Como autarca que fui, sei que os programas são acima de tudo intenções.

Agora é uma espécie de benefício da dúvida a Luís Montenegro

Exatamente, foi isso que disse no discurso final e agora estarei atento. Como disse, estou no Parlamento para construir, não para destruir, e estar atento principalmente aos pontos em que convergimos e ver se os sinais que o Governo dará são em linha com as nossas expectativas. Isto é uma novidade para mim. A dimensão de um Governo nada a ter a ver com um programa de uma autarquia mas estou fortemente motivado para este desafio. Há, neste programa, sinais claros, no que diz respeito à mobilidade entre o continente e as regiões autónomas, de transporte marítimo de passageiros e carga, em que o Governo adota uma proposta que é nossa há alguns anos. Já demos também entrada de um projeto de resolução sobre o subsidio social de mobilidade, que desde 2020 não foram regulamentados.

É também uma novidade termos um partido de cariz regional a entrar no Parlamento. Isso torna-vos exclusivamente regionalistas, ou têm projetos e bandeiras também de âmbito nacional?

Durante a campanha disse que esta missão, encabeçando o círculo da Madeira, era complicado olhar para o todo nacional, mas, com agrado, tenho recebido alguns pedidos de apoio das ilhas a que nos referimos. O nosso lema era “Voz das Ilhas por Portugal”, que não são só as geográficas, Madeira e Açores, mas todas as franjas da sociedade: os idosos que estão abandonados e marginalizados, doentes que morrem à espera da consulta. Vou ouvindo todos esses pedidos de ajuda e tenho já planeado para a próxima semana tentar encontrar soluções para um problema que aflige os pequenos e médios produtores do vinho do Porto, no Peso da Régua. Cá está uma ilha que irei visitar. Tenho também uma senhora de Coimbra que tem uma filha com enorme dependência e que diz estar fortemente discriminada.

Vai começar a procurar espaços que permitam ao JPP ir respondendo a outras questões que não só da Madeira.

É isso mesmo. Confesso, e repito, que não é fácil mas gosto destes desafios. É dessa proximidade que nos caracteriza que pretendo lançar o JPP no território nacional. O Parlamento é importante mas não sou um homem de Parlamento. Sou mais executivo. Já tive a oportunidade de dizer que vejo nas intervenções muito teatro, pouca ação. E as pessoas não estão à espera de teatro, as pessoas querem um Governo que dialogue.