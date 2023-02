Dois anos depois de ter rebentado a polémica sobre os impostos devidos (ou não) da venda das barragens da EDP no rio Douro, a liquidação continua por fazer. E um grupo de deputados socialistas juntou-se às vozes dos que pedem liquidação de pelo menos um imposto, o IMI, aumentando a pressão sobre a Autoridade Tributária (AT) para rever a sua posição em relação à cobrança deste imposto sobre as barragens e voltar a um entendimento que já teve dentro do atual quadro jurídico.

No passado recente, e durante cerca de dois anos, o Fisco tentou cobrar imposto sobre as barragens da EDP na sequência da privatização total da empresa realizada em 2012. Mas as tentativas esbarraram em reclamações, impugnações e decisões arbitrais que levaram os serviços da AT a reavaliar o enquadramento fiscal destes ativos no sentido contrário. E quem deu o contributo decisivo foi a Agência Portuguesa do Ambiente.

Um grupo de deputados socialistas entregou na quinta-feira passada um projeto de resolução com uma recomendação ao Governo: “Assegurar, a curto prazo, as condições necessárias à captação de receitas pelos Municípios, designadamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, no quadro da exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos ali situados, para benefício das políticas sociais e económicas da região”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.