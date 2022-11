Esta é uma editora que nasceu do desejo de “revolucionar a literatura” e que, 40 anos depois, consegue continuar não só independente, como produzir Cultura e não apenas mercadoria. Essa editora é a Relógio d’Água, há quatro décadas a ser um oásis no meio literário, sobretudo depois do desaparecimento de projetos semelhantes, de editoras de media dimensão.

Talvez seja uma questão de estratégia ou de sorte, mas o facto é que a Relógio d’Água se mantém fiel aos princípios que nortearam a sua fundação, ainda sob ecos revolucionários: dar aos leitores portugueses livros exigentes, livros que transportem e espalhem o espírito humano, como quem espalha sementes e, com isso, contribuir para uma sociedade mais coesa, formas de vida mais justas, horizontes de sentido mais vastos. A longevidade e a independência cultural e financeira, que lhe permite disputar direitos de autores milionários com qualquer grande grupo editorial, são a prova de que se pode publicar os mundos negros da prosa poética de Rui Nunes, a bestseller Elena Ferrante, os ensaios filosóficos de Sloterdijk e ainda pagar a poetas portugueses para traduzirem poesia estrangeira. Não é pouco.

No início deste ano, Francisco Vale, o fundador (com Fernando Dacosta e Rogério Rodrigues, que depois se desvincularam do projeto) anunciou que se ia reformar. As campainha de alarme soaram. O que poderia acontecer? Fomos falar com o editor, recuámos à sua história pessoal como jovem revolucionário, a sua passagem pelo jornalismo até à criação da Relógio d’Água, à qual dedicou a vida. Um jardim que plantou, cuidou e deixou florir e que agora quer passar para as mãos do filho Carlos Vasconcelos, para poder finalmente colocar as mãos na terra e cultivar verdadeiras árvores e plantas, na sua quinta.

