Trump e a "guerra contra as drogas". A Venezuela produz ou só é rota de saída? Políticos e militares facilitam e lucram com o tráfico?

Mas também as águas das Caraíbas, que na década de 1980 eram a rota clássica dos cartéis colombianos rumo à Flórida, perderam centralidade, mas não desapareceram. Lilian Bobea, investigadora da Universidade de Fitchburg, descreve à BBC um fenómeno conhecido como “efeito bexiga” ou “balão”: quando a pressão aumenta num ponto, o tráfico desloca-se para outro.

“A maior pressão dos Estados Unidos sobre o México está a revitalizar as Caraíbas”, explicou Bobea, sublinhando que países como a República Dominicana, Porto Rico e Trinidad e Tobago continuam a desempenhar um papel relevante, tanto em rotas para a Europa como para os Estados Unidos.

Para o professor e investigador da Universidade de Gonzaga, “as rotas de tráfico marítimo, particularmente via Trinidad, por vezes envolveram grupos criminosos como o do venezuelano Tren de Aragua. Mesmo nesses casos, porém, os atores envolvidos são facilitadores do trânsito, não produtores”. Ao Observador, Abraham reforça que “a produção de drogas na Venezuela é praticamente inexistente”.

Os próprios dados internacionais indicam que a maior parte da cocaína que passa pela Venezuela tem como destino a Europa e não os Estados Unidos. Os relatórios da Administração de Repressão ao Tráfico de Drogas norte-americana (DEA) reforçam esta leitura: a análise da assinatura química da cocaína apreendida em território norte-americano revela que mais de 80% das amostras têm origem colombiana.

Cartéis das Américas: “Não há evidências confiáveis de que a família Maduro esteja envolvida em cartéis de drogas”

O narcotráfico sul-americano é dominado por grupos conhecidos e consolidados. Entre eles, destacam-se o Cartel de Sinaloa, historicamente liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, o Cartel de Medellín, de Pablo Escobar o Cartel Jalisco Nova Geração — todos mexicanos — e o Cartel de los Soles — este sim venezuelano, e ao qual Trump acusou a família Maduro de fazer parte.

Essas organizações são, na visão de Jenaro Abraham, “responsáveis pela coordenação da produção em grande escala, dos preços e do transporte internacional para o mercado dos Estados Unidos”.

Na Colômbia, grupos como o Clã do Golfo desempenham um papel importante na cadeia produtiva, particularmente no tráfico de cocaína. “O Clã do Golfo é composto em grande parte por antigos paramilitares de direita, muitos dos quais surgiram de grupos desmobilizados que anteriormente eram apoiados — direta ou indiretamente — pelo Estado colombiano e por interesses norte-americanos durante as campanhas de contra-insurgência do início dos anos 2000”, explicou ao Observador o especialista em política externa dos EUA em relação à América Latina.

Para Washington, Nicolás Maduro é o chefe do Cartel de los Soles, uma rede considerada “terrorista” pelos EUA, ligada ao narcotráfico que Donald Trump alega que é controlada pelo chefe de Estado do país sul-americano. Antes do segundo mandato do Presidente norte-americano, essa categoria estava reservada para grupos como a Al-Qaeda ou o autoproclamado Estado Islâmico. Em fevereiro de 2025, oito organizações criminais da América Latina envolvidas no tráfico de droga, no tráfico de pessoas e outras atividades foram adicionadas à lista.

Numa entrevista em novembro passado, o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, admitiu que esta caracterização do Cartel de los Soles podia “trazer muitas novas opções” para os Estados Unidos na forma como poderiam agir contra o regime da Venezuela. O governante não concretizou que opções seriam essas, mas deixou claro haveria “mais ferramentas” para o Presidente [Trump] “decidir se o hemisfério [ocidental]” é ou não “controlado por narcoterroristas”.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou, na altura, que o cartel “corrompeu as instituições governamentais na Venezuela e é responsável pela violência terrorista realizada por e com outras organizações designadas, assim como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa”.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

A designação foi também uma proteção jurídica. Ao rotular o Presidente venezuelano como líder de uma organização “narcoterrorista”, os Estados Unidos passaram a dispor, no seu entendimento, de uma base legal para prender ou até matar Nicolàs Maduro. Aos olhos de Washington, todas as ações dirigidas contra Maduro são na lógica de se tratar de um líder um grupo terrorista — e não um chefe de Estado (até porque nem os EUA, nem a UE o reconhecem como tal). O FBI ofereceu mesmo uma recompensa de 50 milhões de dólares (cerca de 43 milhões de euros) a quem desse informações que levem à captura de Nicolás Maduro, que terá sido determinante para ter um informador dentro do seu núcleo duro.

Ainda assim, permanecem dúvidas sobre se efetivamente o Cartel de los Soles se comporta como uma organização terrorista. Para quem estuda o fenómeno, esta descrição é uma simplificação.