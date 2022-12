Começou por estudar economia, formou-se em direito, mas foi na programação e na gestão cultural que se afirmou enquanto profissional, sendo o cinema, do clássico ao mais contemporâneo, uma das suas grandes paixões. Guilherme Blanc recorda um Porto deserto, sem grande oferta cultural, que o obrigava a contar os cêntimos para ir a Paris ver filmes ou a criar cineclube amador na faculdade. “No Porto não tinha qualquer acesso a este tipo de cinema, via alguns na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, que tinha uma grande coleção de DVDs e cassetes, depois a internet começou a desenvolver-se e pirateava muita coisa, era a única forma de ver.”

Com 24 anos partiu para a City University London para estudar e ao longo de sete anos colaborou com instituições como o Institute for Contemporary Arts, o French Institute, a Whitechapel Gallery ou o Barbican Centre. Não fazia parte dos seus planos regressar a Portugal, mas um telefonema inesperado de Paulo Cunha e Silva, antigo vereador da cultura da Câmara Municipal do Porto, trocou-lhe as voltas. Em 2013 aceita o convite para ser seu adjunto e sentiu “o abismo” entre a autarquia e o setor cultural. Sem orçamento ou equipa, mas com entusiasmo, desconfiança e muita pressão, criam juntos as principais matrizes do que é hoje o projeto cultural da cidade. “A grande mestria do Paulo foi perceber que o que havia a fazer era injetar energia e uma consciência cultural, ele fez isso através de ferramentas de programação e fez bem. Foi através desses projetos que a coisa escalou, era necessário ligar esta corrente e isso não se fazia através de financiamento, era uma coisa muito mais profunda e de mobilização.”

