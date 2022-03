"Há muitas crianças em trânsito na Europa a quem vamos perder o rasto". De vítimas de guerra a vítimas de tráfico — os crimes entre o caos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É difícil contabilizar um universo. Mas ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, têm chegado nas últimas três semanas várias crianças que fugiram da guerra na Ucrânia e que não têm qualquer tipo de identificação — o que significa que podem mais facilmente ser arrastadas para redes de tráfico humano. “Quem garante que são filhas das pessoas que as estão a acompanhar? Que as pessoas que estão com elas não são traficantes?“. Não têm sequer passaportes. Saíram de um país em guerra e, quando chegam a Portugal, apenas têm para mostrar às autoridades uma certidão de nascimento. “Mas quem é que garante que correspondem àquelas crianças” cujos nomes os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras lêem no documento que lhes é apresentado pelo adulto que as traz pela mão? “As certidões de nascimento não têm fotografia, não há como confirmar.” Mais do que perguntas, as inquietações que a inspetora da Unidade Anti-Tráfico de Pessoas do SEF, Edite Fernandes, vai partilhando, em conversa com o Observador, são as mesmas com que os inspetores dos controlos de fronteira se deparam diariamente.

Até às 13h00 desta quarta-feira, já 11.057 cidadãos ucranianos tinham apresentado pedidos de proteção temporária a Portugal, apurou o Observador. “A quase totalidade já está em território português”, assegura fonte do SEF. Dos que cá chegaram, “centenas atravessaram a Europa inteira e não foram controlados uma única vez“, garante Edite Fernandes. E o que fazem as autoridades nacionais, quando os cidadãos ucranianos chegam ao país? “Temos de os deixar entrar. Já entraram no Espaço Schengen. Utilizamos como boa a identificação que apresentam. Não deixamos de lhes dar proteção”, explica a inspetora.

Mesmo que isso implique deixar entrar potenciais traficantes de pessoas que levam pela mão crianças órfãs, fazendo-se passar por seus pais. Ou, então, criminosos, que trouxeram ao engano, prometendo-lhes uma vida em Portugal, mulheres ucranianas para as explorar a nível laboral ou sexual. “Infelizmente, com toda a crueldade, a guerra é uma boa matéria-prima para alimentar essas redes criminosas, que podem vir a ser aumentadas no âmbito desta confusão”, diz ao Observador Jorge Bacelar Gouveia, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT).