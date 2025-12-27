Henrique Dias, depressão e ansiedade: "O psiquiatra achou que era melhor ser internado. Foi violentíssimo"

Foram precisos 12 anos, a partir do diagnóstico, para encontrar o psiquiatra certo para ele e a terapia que o pôs no caminho onde está hoje. Henrique Dias, guionista, autor de inúmeros textos no teatro e na televisão e um dos criadores da série “Pôr do Sol”, da RTP, era um jovem de 22 anos quando teve o primeiro ataque de pânico. Foi medicado e ficou a saber que tinha depressão e transtorno de ansiedade e pânico — um “choque tremendo” e um diagnóstico que, no início dos anos 2000, era raro alguém querer assumir.

Trabalhava, na altura, nas Produções Fictícias, onde escrevia textos de humor, e alguns colegas criaram uma personagem chamada Henriqueta, que estava sempre a tomar comprimidos, inspirada nele. Ficou, primeiro, “magoadíssimo”, mas concluiu que, provavelmente, teria feito o mesmo. Não era indiferença ou maldade — simplesmente, naquela altura, não se olhava para a saúde mental como se olha hoje. E o humor, de resto, acaba por funcionar, ainda agora, como “terapia”.

Nesta entrevista inserida na série “Labirinto — Conversas sobre Saúde Mental”, gravada no hotel Palácio do Visconde — The Coffee Experience, em Lisboa, o guionista, que se prepara para estrear a comédia “Sr. Engenheiro, Alegadamente um Musical”, inspirada na vida de José Sócrates, conta que foi difícil encontrar o tratamento certo, sobretudo porque entende que tem de haver uma “química” entre o doente e o psicólogo ou psiquiatra. Estava tão habituado a consultas com médicos novos que já debitava o historial clínico, “sem grande esperança”. Até que um deles, no final do relato, lhe perguntou: “Então, e você?” Sentiu, pela primeira vez, que estava a ser visto como “o Henrique” e não só um paciente, o que fez toda a diferença.

Foi esse o psiquiatra que, com o agravamento dos sintomas, recomendou que fosse internado. Um momento “violentíssimo”, de que nunca falou publicamente, que o levou até Londres, onde ficou durante pouco menos de um mês. Recorda que o hospital psiquiátrico era “muito britânico” durante o dia, mas lembrava o filme Voando sobre um Ninho de Cucos durante a noite, por causa dos gritos dos adolescentes internados no piso acima do quarto dele.

O internamento não resolveu, por si só, o problema, mas foi o início do processo que o levou à recuperação. Já em Lisboa, começou a fazer psicanálise e percebeu que era a terapia que mais fazia sentido para ele. Ainda que seja um processo muito difícil, que obriga a “desarrumar” todas as gavetas de quem somos para voltar a pôr tudo no sítio: “Nós queremos ir para a frente nas nossas vidas, mas há alguns que não conseguem ir para a frente sem ir atrás primeiro. E eu tive de ir atrás, tive de estar em paz com uma série de coisas que se passaram comigo, tive de estar em paz comigo.”

Em todos estes anos, além do além do internamento e das inúmeras consultas, esteve dois períodos de seis meses sem trabalhar. Sublinha que tudo isso foi (e é) um luxo a que, lamenta, a maioria das pessoas na mesma situação não se pode dar. Continua a fazer psicanálise e criou uma rotina de “higiene mental” que acha essencial. Não está “à espera de viver sem ter um ataque de pânico daqui uns dias, ou de ansiedade, ou de ter um princípio depressivo”, mas diz que isso, agora, “é muito menos provável”.

[Veja aqui a entrevista completa a Henrique Dias]

Consegue identificar os momentos em que começou a achar que alguma coisa não estava bem consigo e que isso poderia ter a ver com a sua saúde mental? Ou é uma coisa difusa no tempo?

É uma coisa difusa até ao primeiro ataque de pânico. Ou seja, há ali uma altura na adolescência em que há muitas angústias, lidamos com muitas incertezas, é a altura de nos encontrarmos e de sabermos quem somos. E acho que até há uma fase que os adolescentes passam, uma espécie de fase meio depressiva, mas que faz parte. A minha talvez tenha sido um pouco mais intensa, mas nada que me fizesse pensar que podia ter algum tipo de problema. Onde a questão se tornou mesmo aguda e não consegui fugir dela foi quando já tinha acabado o curso, tinha 22 anos. Estava a trabalhar nas Produções Fictícias e um dia saí para ir almoçar às Amoreiras, ao centro comercial, e começo a sentir uma ansiedade e umas palpitações no coração, uma coisa completamente estranha. Mas, como tinha saído na noite anterior, pensei: “Isto ainda é ressaca dos copos, uma coisa qualquer”. Continuei e aquilo não parava.

A piorar?

A piorar, sim. Eu ia com o Eduardo Madeira, que era meu colega na altura, íamos a subir da Mãe d’Água para as Amoreiras, e eu estava a dizer: “Não estou bem, é o coração, está a bater muito rápido.” E suava. O Eduardo perguntou: “Então, mas queres voltar para trás?” “Não, vamos, vamos.” E continuei, até que, quando ia entrar nas Amoreiras, disse: “Eh pá, não. Isto há qualquer coisa que não está bem, deixa-me voltar para trás.” Voltei para as Produções Fictícias, sentei-me, andava no pátio, tentava ver se me acalmava.

Além do coração, era mais o quê? Dificuldade em respirar?

Nesse momento era só o coração a bater a uma velocidade completamente absurda. E tudo aquilo era novo para mim, que era a primeira vez que tinha tido alguma coisa do género. Portanto, é muito assustador. Tento acalmar, tento acalmar, mas não consegui.

E tinha a sensação de que era uma coisa totalmente física?

Totalmente física. Nunca me passou pela cabeça que fosse um… Aliás, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: “Isto foi ontem à noite, abusei dos copos, é uma ressaca que está aqui a ter uns efeitos um pouco estranhos.” Meto-me num táxi e, à medida que estou a ir para casa, aquilo não parava. E digo ao taxista: “Olhe, vamos ao hospital.” Entro no hospital convencido de que estava a ter um ataque cardíaco, foi o que eu pensei. Sou visto no hospital e dizem “não, está tudo bem, isso é stress, não há problema absolutamente nenhum”. Deram-me um ansiolítico, uma coisa qualquer, e fui para casa. Pensei que estava tudo bem. Nunca mais pensei naquilo nessa noite. Fiz a minha vida normal.

Mas fez sentido para si? Estava numa fase de maior stress?

Claro que sim. Estava numa fase de muito stress. Nas Produções Fictícias, o ambiente era de muito stress. E, pronto, andava com uma vida noturna muito intensa, e pensei: “Isto pode ser também dos meus excessos e tudo mais.” Nunca me passou pela cabeça um problema de saúde mental. No dia a seguir, vou trabalhar, e mal estou a entrar nas Produções Fictícias sinto exatamente a mesma coisa, o coração a bater, e dessa vez já não entrei. Meti-me no táxi e voltei para casa, não fui ao hospital. Aí, sim, comecei a pensar: “Isto pode ser outra coisa qualquer.” Tento acalmar-me sozinho e tomo os ansiolíticos que o médico me tinha dado, e não passa. Aí começou-se a instalar um pânico, já uma coisa completamente diferente.

Nem com os ansiolíticos?

Não.

Portanto, continuava com os mesmos sintomas da véspera?

Não, piores. Começaram a subir, ou seja, começou a haver aquele medo de morrer, que é a coisa típica do pânico. “Vou morrer, parece que o mundo está a acabar.”