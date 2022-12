Uma iniciativa

Aceitou ajuda no dia em que lha propuseram, no estúdio onde estava a gravar uma novela, e foi o primeiro passo para a recuperação, mas não foi fácil deixar para trás muitos anos de consumo de cocaína — de forma diária e descontrolada, na fase final. Ator e um dos rostos mais conhecidos da televisão, Pedro Barroso reconhece que a adição o foi destruindo, na relação com amigos e com a família, no respeito dos colegas de trabalho, mas também em termos financeiros e físicos.

Nesta entrevista inserida na série “Labirinto — Conversas sobre Saúde Mental”, uma iniciativa do Observador e da FLAD, gravada no Pestana Palácio do Freixo, no Porto, conta que consumia para “não sentir”, ainda que aquilo que a cocaína lhe dava fosse precisamente a capacidade de falar sobre as coisas que antes optava por esconder. A morte da avó destapou as emoções que se esforçava para abafar e abriu caminho ao tratamento. No centro onde esteve durante cinco meses sentiu medo, tristeza e vergonha por ter de olhar para tudo o que tinha feito — e partilhá-lo com os outros doentes. Mas sentiu-se também seguro, equilibrado e feliz.

Sem rodeios, diz que é importante falar sobre recaídas: voltou a consumir alguns meses depois; e recaiu de novo depois de ter andado a viajar pelo mundo. Conta que foi sempre como se uma montanha lhe caísse em cima e é também essa a razão pela qual fala da adição sempre no presente, até porque a urgência de consumir pode não ser diária, mas o alerta está sempre lá. Se alguma coisa se desorganiza e perde o equilíbrio, “acende-se uma luz”.

A vida, entretanto, mudou muito: vive na aldeia de Freixo com a mulher, Mariana, e o filho, Santiago, agora com oito meses. Fixou-se como empresário, ainda que tenha continuado ligado à televisão e acredite que começa a estar pronto para voltar. Até porque responde com um “não” claro à pergunta de se a sua adição o impediu, irremediavelmente, de ser o ator que poderia vir a ser: “Importa que eu consiga verbalizar isto desta forma: tenho objetivos grandes”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.