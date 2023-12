Há muito que alguns amigos brincavam com ele: “O melhor exemplo de défice de atenção é o Alvim, estão lá os sinais todos”, diziam. Ele, porém, nunca viu, nunca pensou nisso. Até ao dia em que leu o livro de um psiquiatra, de quem se tornou amigo, e que lhe confirmou o diagnóstico.

Hiperatividade e défice de atenção são perturbações habitualmente diagnosticadas nas crianças, mas, para o locutor e apresentador de televisão, autor do programa Prova Oral, na Antena 3, esse diagnóstico só aconteceu há cerca de um ano. Isto embora sempre tenha tido aquilo que descreve como uma vida muito agitada, em que não fazer nada era quase fisicamente impossível.

Nesta entrevista inserida na série “Labirinto — Conversas sobre Saúde Mental“, uma iniciativa do Observador e da FLAD, agora incluída no projeto Mental, Fernando Alvim conta que sempre foi incapaz de estar concentrado numa só coisa durante mais de 20 ou 30 minutos e que sente que vive num turbilhão permanente. Para contornar o problema, habituou-se a criar estratégias, como “listas para tudo e mais alguma coisa” ou uma chave com código para poder abrir a porta de casa, de todas as vezes em que se esquece da chave lá dentro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.