O medo, a vergonha, a sorte. Miguel Herdade vive neste triângulo desde os 19 anos. Começou a perder peso sem perceber a razão. Os problemas de estômago, as tremuras nas mãos e até as crises de ansiedade foram sempre entendidos como problemas físicos. Sentiu medo ao ouvir da médica de família que, afinal, sofria de depressão, teve vergonha de revelar à família e aos amigos que tinha uma doença mental, mas diz que teve a sorte de ter nascido um privilegiado.

Atualmente diretor associado no Ambition Institute, no Reino Unido, e governador de uma escola primária em Londres, é também diretor e cofundador da Orquestra Sem Fronteiras, em Portugal e Espanha. Com 31 anos, é uma referência nos estudos sobre desigualdades no acesso à educação e integração social.

Até aqui, e enquanto a doença era uma realidade diária, poucos à sua volta perceberam ou souberam que Miguel Herdade passou cerca de nove anos da carreira académica e profissional a esconder os ataques de pânico cada vez mais intensos e angustiantes e a lutar contra uma doença que teve dificuldade em aceitar: “Ainda não consigo explicar que, de todas as coisas que fiz na minha vida, talvez nunca tenha havido nada tão difícil como, algumas vezes, sair da cama de manhã.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.