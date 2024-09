"Integrar um governo da AD? Partidos existem para exercer poder. Se não, éramos um think tank"

“É praticamente impossível votarmos a favor deste Orçamento”

A semana política fica naturalmente marcada pela reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Acredita que o Governo chegará a acordo com o Partido Socialista?

Bem, se acredito ou não, também implicava que tivesse alguma intenção. A minha intenção é mesmo que o Orçamento passe, se for sem o PS lá metido pelo meio e com alterações muito profundas, melhor. Considero mesmo que para o país era positivo não haver eleições agora, deixar que as medidas do Governo — algumas delas com as quais nós concordamos — tenham e produzam algum efeito, porque também estarmos aqui de eleições em eleições de seis em seis meses… e já sabemos também que parte da administração pública durante esse período de eleições, de certa forma, pára um pouco. Parece-me que não traz nada de positivo ao país. A única coisa positiva se calhar é não poderem passar algumas leis no Parlamento, que eu acho que até afetam mais a economia do que outra coisa. Às vezes até vale mais estarmos quietos, mas de qualquer forma penso que seria positivo o Orçamento passar.

Mas esse cenário que traçou de preferir que o PS não esteja metido lá no meio, implica que o Orçamento do Estado seja aprovado com um voto a favor do Chega. A IL ficava mais confortável se o Orçamento fosse aprovado com um voto do Chega do que com um voto do Partido Socialista?

A mim é totalmente indiferente quem é que vota a favor de um documento com o qual eu concordo, se for esse o caso. Isto é o mesmo para as iniciativas legislativas que são lá votadas. Se um projeto tiver o voto do PCP e do Chega, se eu concordar com o conteúdo, é totalmente indiferente quem é que vota. Aqui o que me preocupa mais é exatamente o conteúdo com o qual nós, obviamente, ainda não tendo visto o documento, pelos números que o Governo já nos deu, estamos bastante preocupados. E isto porque são números de contas públicas, em termos de despesa pública e de receita fiscal, muito parecidos com aqueles que têm sido os números do Partido Socialista. E, tendo em boa consciência, votado contra esses orçamentos do PS, não podemos agora ter um sentido de voto favorável. Vamos ver o que é que o Governo nestes 15 dias também faz.

Voltando ao cenário A, aquele em que imaginamos que Luís Montenegro está a trabalhar, o acordo com o PS. A Iniciativa Liberal já ameaçou chumbar o Orçamento do Estado se o Governo ceder em determinadas matérias ao Partido Socialista. Portanto, daqui se depreende que se Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos chegarem a acordo, a IL votará contra o Orçamento, é isso?

Não é tanto pelo acordo em si ter uma assinatura do PS, é mais uma vez pelo conteúdo. Se a mim já me parece difícil, muito difícil, nós podermos aceitar um orçamento ainda sem alterações do PS, tendo as contas públicas a níveis muito parecidos com aqueles dos últimos anos do Partido Socialista… Se em cima disso ainda vêm alterações efetuadas pelo PS, que certamente não serão para o lado que nós queremos, de menos despesa do Estado e de menos impostos, parece-me ainda mais difícil, obviamente, ter essa aprovação.

Falando das duas questões que mais polémica têm levantado, ou pelo menos têm sido mais debatidas, o IRS Jovem e o IRC — bem sei que no caso do IRS Jovem a IL também está contra — ainda assim, se o acordo entre o Governo e o PS existir e houver cedências do Governo nestas duas matérias, a IL vota ou não contra o Orçamento?

Não consigo dar essa resposta sem saber se o IRC e o IRS Jovem estarão no Orçamento ou fora dele. Inicialmente iriam ser votados antes e fora dele, pelo menos foi isso que se tinha dado a entender. Agora o tempo está a passar, os agendamentos possíveis estão a acabar e por isso já podem vir dentro do Orçamento. E isso obviamente também condiciona a discussão, porque vamos imaginar que a descida de IRC não é tão grande como inicialmente prevista, mas mesmo assim há uma descida. Nós obviamente somos favoráveis a essa descida mesmo, que não seja o nível tão ambicioso como nós queremos. Não a vamos impedir, vamos

aprová-la. Mas isso é se for votado à parte, se for dentro de um orçamento com o qual nós genericamente discordamos, onde a medida também depois não pode ser votada ponta a ponta…

Há uma garantia que podem dar: a favor não vão votar. Ou há essa possibilidade aberta?

Obviamente, faltam ainda cerca de 15 dias e esperemos que o Governo ainda mude as suas intenções. Mas tendo em conta os números que o Governo nos deu há duas semanas, vejo com muita dificuldade, praticamente impossível, votarmos a favor de um orçamento que mantém a despesa pública do Estado no nível em que o PS deixou e em que praticamente a carga fiscal fica igual. Não foi nisso que a maioria dos portugueses votou, a maioria dos portugueses votou numa mudança. E nós, não tendo aprovado os orçamentos do Partido Socialista, não podemos agora aprovar um orçamento em que o nível de contas públicas é exatamente igual.´

A Iniciativa Liberal apresentou um conjunto de propostas esta semana, o Governo deu sinal de estar disposto a aprovar alguma?

Sim, posso anunciar que a nossa intenção é apresentarmos este primeiro pacote, no início da próxima semana apresentaremos um segundo que enviaremos também ao Governo, depois o Governo apresentará o Orçamento e nós apresentaremos um terceiro e último pacote durante a especialidade, que já serão propostas de alteração ao documento em si. Em relação a este primeiro pacote, a parte dos profissionais liberais e dos trabalhadores independentes, por aquilo que fomos falando com o Governo, estão bem encaminhadas. São medidas que, obviamente, têm menos impacto nas contas públicas, mas diria que boa parte delas têm impacto na vida de milhares de pessoas. São importantes. Em relação às medidas a nível do IRS, por exemplo, essas, como é óbvio, vejo com muito mais dificuldade e também tivemos esse feedback.

Não há algumas propostas que sejam um mínimo para que a IL possa abster-se no Orçamento?

Não fizemos essa conta. Há obviamente medidas que são muito mais estruturais e que se fossem aprovadas o nosso sentido de voto mudaria. Mas dando o exemplo claro do modelo de IRS: sabemos que o Governo não o aprovará. Mesmo assim, se conseguimos aprovar algumas medidas — ainda que poucas — nos Orçamentos do PS, ficaria muito admirado se não conseguíssemos agora com o Governo do PSD.