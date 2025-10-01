Jane Goodall: “Sigam os vossos sonhos como eu segui o meu: vocês são capazes”

Esta entrevista foi realizada por José Manuel Fernandes para o jornal Público em 2006 e é aqui republicada após a morte, esta quarta-feira, de Jane Goodall. A investigadora de chimpazés tinha 91 anos

16 a 18 horas por dia, 300 dias por ano a percorrer o mundo. Aos 72 anos Jane Goodall mantém a mesma energia que a levou, quando tinha apenas 26, a entrar sozinha nas florestas junto ao lago Tanganica para estudar os chimpanzés. Franzina mas senhora de um olhar de imensa doçura, luta pelo que sempre lutou: por cumprir um sonho. Agora através das múltiplas frentes em que actua o Instituto a que deu o seu nome e, sobretudo, promovendo um programa, Roots and Shoots, destinado àqueles em que deposita mais esperanças: os jovens.

Uma das coisas que mais surpreende quando se lê a sua obra ou se assiste às suas conferências é a sua inesgotável capacidade de ter esperança. Contudo, quando olhamos hoje para a sua Tanzânia vemos que a sua população vive com menos de um dólar por dia, que a esperança de vida é de apenas 46 anos e uma em cada dez crianças morre antes dos cinco anos, como consegue continuar optimista?

Na Tanzânia temos um programa extraordinário que mudou completamente a forma como as comunidades da região de Gombe, onde estudei os chimpanzés, vivem. Esse programa não só as ensina a preservar o ambiente que as rodeia como lhes temos dados os instrumentos necessários para melhorarem o seu bem-estar. Têm acesso a programas de micro-crédito, a programas destinados a recuperar os solos e a sua capacidade de produzirem alimentos, têm um conjunto vasto de apoios no quadro de programa designado Takare. Assim conseguimos também criar corredores através dos quais as comunidades de chimpanzés podem circular e misturar-se com outros grupos, o que é essencial para assegurar a sua sobrevivência. E lá a natureza tem uma enorme capacidade de regeneração, uma árvore moribunda pode voltar a despontar e atingir os dez metros de altura em apenas cinco anos.

Mas está apenas a falar de um pequeno exemplo de sucesso na Tanzânia…

A Tanzânia é muito mais do que um exemplo. Para mim é, de certa forma, o meu país. Vivi lá anos suficientes para a ter visto sair do regime colonial, depois cair nas profundezas da maior depressão, via-a passar por um período em que o domínio de ideais marxistas e comunistas quase me forçaram a sair do país, via-a ultrapassar tudo isso e, agora, acabei de assistir à eleição de um novo Presidente com uma sensibilidade muito maior para os problemas do país e do ambiente. Vi lá o que não vi em muitos outros países porque foi sempre um lugar pacífico onde não ocorreu nenhuma revolução violenta, onde não houve qualquer banho de sangue. Vieram do fundo, estão a recuperar, e se hoje a sua economia favorece mais os ricos do que os pobres, estamos a tentar que isso mude.

Contudo aquilo que costuma dizer às pessoas é que não devem ficar à espera dos governos, que devem começar por mudar as suas vidas se quiserem dar corpo aos seus sonhos e ter esperança. Mas será que os que estão completamente desesperados entendem essa mensagem?

O que sinto é que os meus programas, em especial Roots and Shoots, estão a inspirar crianças e jovens em todo o mundo. Vi-os arrancar tanto na Tanzânia como na China ou nos Estados Unidos. Estamos a procurar criar uma nova geração de pessoas que entenda que os nossos hábitos de vida materialistas, que a obsessão por ter sempre mais dinheiro e mais bens materiais, não têm futuro. Mais: esses jovens entendem que viver como vivemos não vale a pena, que conduz a vidas sem sentido.

O facto de ter nascido numa família sem posses, de ter tido de lutar o que lutou para conseguir realizar os seus sonhos, ajuda-a a fazer passar essa mensagem?

Ajuda imenso. Basta dizer-lhes: sigam os vossos sonhos da mesma forma que eu segui o meu. E o que noto é que me respondem que se eu fui capaz, então eles também serão capazes.

A sua mensagem é então muito simples: vocês são capazes.

Exactamente. E são mesmo capazes. Se mudarmos as nossas atitudes e comportamentos conseguimo-lo, não necessitamos de ficar à espera que todos os outros façam primeiro para nós depois os seguirmos. Ainda agora vim do Nepal onde uma das nossas organizações trabalha com crianças “intocáveis” [a mais baixa das castas em que se dividem as sociedades hindus] que estavam a ser obrigadas a trabalhar ilegalmente em minas de carvão. A única forma possível de as libertar do destino que lhes estava traçado por terem nascido em famílias “intocáveis” tem sido através da ajuda de activistas locais, jovens universitários, de um núcleo Roots and Shoots. Esses jovens puseram em risco a sua vida quando penetraram nos territórios dominados pelas guerrilhas maoistas para libertar essas crianças e, depois, conseguiram o que nunca ninguém antes tinha conseguido: que um consulado britânico abrisse as suas portas a “intocáveis”. Isto passou-se em Katmandu e não imagina como é extraordinário que essas crianças estejam agora a estudar.