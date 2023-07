Era a regulamentação que faltava para que os progenitores pudessem conhecer de forma oficial — e não a partir de diplomas provisórios — como vão funcionar ao certo as novas licenças parentais que o Governo pôs no terreno para, argumenta, “reforçar e criar mecanismos” de incentivos à “real partilha” das responsabilidades parentais entre homens e mulheres, permitir que pais e mães possam acompanhar os filhos de forma mais presente ao longo do primeiro ano de vida (com cortes salariais que se mantêm, mas são atenuados) e apoiar quem decide ter crianças em Portugal.

Esta foi a argumentação usada pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, quando, a 4 de maio, anunciou a aprovação em Conselho de Ministros da regulamentação que operacionaliza as medidas. Depois da promulgação do Presidente da República — que aconteceu a 23 de junho — as novas regras só foram esta quarta-feira publicadas em Diário da República.

Entre as mudanças nas licenças parentais que advêm da agenda do trabalho digno está o alargamento da licença obrigatória do pai, a criação de uma nova licença inicial de 180 dias paga a 90% (e não a 83%) quando houver maior partilha entre pai e mãe, majorações nas licenças alargadas e uma nova licença que permite conjugar um subsídio com trabalho a tempo parcial.

