Mário Amorim Lopes: "Suplemento das pensões é o Governo a distribuir brioches pelas populações"

Mário Amorim Lopes diz que o suplemento que o Governo pretende dar aos pensionistas são “brioches” que são distribuídos à população, numa alusão à frase “não têm pão, comam brioches” referida no livro Confissões de Rousseau. O deputado, que deverá ser eleito vice-presidente da IL este sábado, espera que a futura líder, Mariana Leitão, fique no cargo “muitos e bons anos”.

Sobre as ligações de Mariana Leitão a uma subsidiária da Sonangol, Mário Amorim Lopes diz que “ninguém é culpado por associação”, mas que se houvesse “alguma evidência” de conduta imprópria (que diz não existir) “obviamente” que a IL teria de “repensar”.

Mário Amorim Lopes diz que se sentiu orgulhoso de os colegas o considerarem para suceder a Rocha — numa possível solução além de Mariana Leitão — mas diz que nunca tinha pensado nisso. Dentro do partido, Amorim Lopes é apontado como uma das hipóteses a líder parlamentar.

[Ouça aqui a primeira parte da Vichyssoise:]

[Ouça aqui a segunda parte da Vichyssoise:]

“Temos de ter uma comunicação popular, terra a terra”

No debate do Estado da Nação, Luís Montenegro considerou que a Iniciativa Liberal tem “um irrealismo” e “fanatismo” que “tornam muito difícil levar o seu discurso a sério”. Com a saída de Rui Rocha da liderança, o partido tornou-se menos moderado?

O PSD já disse várias vezes que nós somos pouco moderados. Até peguei nisso na intervenção do Estado da Nação e disse reiterar que, sim, somos muito pouco moderados quanto à nossa ambição para Portugal. A verdade é que Portugal há décadas que é um país adiado, comparativamente aos seus congéneres europeus. Somos um país que está lateralizado, que está na cauda da Europa. Mas não tem de ser assim. Não tem de ser o nosso fado. Isto é consequência das más escolhas que foram feitas no passado. Portanto, aquilo que nós temos é uma enorme convicção de que Portugal pode ser muito mais do que aquilo que é e nós não arredamos pé desta convicção. Somos mesmo muito ambiciosos, nada moderados quanto a essa convicção e ambição e percebo que outros partidos que têm uma postura diferente na política, mais de situacionismo, mais de viver o dia-a-dia, se coloquem numa posição que é desconfortável para eles próprios, porque não conseguem acompanhar esta visão que temos.

Quando João Cotrim Figueiredo saiu da liderança e entrou Rui Rocha, António Costa utilizou isso contra a Iniciativa Liberal. Também se dizia que era preciso alguém que estivesse mais confortável com uma linguagem mais agressiva. Agora, volta a falar-se nisso. A IL precisa sempre de ir em busca disso, de chocar, de ter uma linguagem mais radical, na defesa do liberalismo?

Aquilo que António Costa, na altura, disse foi uma tentativa de nos provocar, mais agressiva, colar-nos ao Chega. Não creio que seja isso que esteja em causa. Aquilo que, na altura, João Cotrim Figueiredo disse foi que era necessária uma linguagem mais popular. E aí, eu continuo a achar que é verdade.

Mas acha que a IL conseguiu isso com o Rui Rocha?

Iniciou um caminho. Há muito mais a ser feito, mas não depende apenas do seu líder. Temos de conseguir comunicar para todos, dizer que as nossas ideias são boas para todos os portugueses, de norte a sul, do interior ao litoral. Seja um agricultor, seja um pescador, seja um cozinheiro, um esteticista… O partido nasceu como um partido de nicho, um segmento de pessoas mais urbanas, com mais qualificações, que percebiam a nossa linguagem. Isso foi importante para crescermos e para termos uma posição no espaço político. Mas, a partir de agora, se queremos ser mais abrangentes, temos de ter essa tal comunicação popular, terra a terra, próxima das pessoas. Esse caminho foi iniciado, mas ainda há muito a fazer e não se podia esperar que um líder apenas – no caso, Rui Rocha – o conseguisse fazer. O próprio João [Cotrim Figueiredo] também não tinha uma linguagem propriamente muito hermética, muito distanciada do português comum. Mas, seja como for, ainda há um caminho a percorrer e temos de ser capazes de comunicar com todos e explicar também o impacto das nossas medidas do ponto de vista social. A única forma de combater a pobreza é criando riqueza. E temos falado muito de criar riqueza, mas temos agora de explicar que isto é bom para todos e que a nossa principal preocupação é, precisamente, não deixar ninguém para trás. Sim, um país mais próspero, mas termos todos juntos neste desiderato, neste desígnio que temos de ter. E isso é um processo em curso e que terá de continuar, seja com o novo líder, seja com os líderes que acabaram de surgir.

Rui Rocha anunciou, no último programa eleitoral da IL, que a proposta “era moderada relativamente a alguns posicionamentos que a Iniciativa Liberal teve até nas legislativas de 2024”. Durante a campanha promoveu uma espécie de casamento pós-eleitoral com a AD, que acabou por não acontecer devido aos resultados eleitorais. Rui Rocha era mais moderado do que Mariana Leitão será?

Isso estamos a especular. Não sei se era mais moderado. As circunstâncias eram diferentes, sim, mas as circunstâncias são diferentes e as circunstâncias acabam por condicionar aquilo que é a posição do partido num determinado momento. Já partilhei isto, em privado e em público, que nós temos de manter sempre aqui uma matriz irreverente. Irreverente no sentido de não nos podermos acostumar ao sistema como ele está, porque o sistema não está bem. Em nenhuma área da economia as coisas estão bem.

E Rui Rocha não conseguiu ser irreverente?

Conheço o Rui Rocha há muitos anos e ele sempre teve essa característica de ser muito irreverente. Tem um humor desarmante. Na figura de presidente – e disse-lhe isto algumas vezes – eu gostaria que ele tivesse usado mais essa característica.