Mecanismo Nacional Anticorrupção. Zero sanções, sem fiscalizações e um presidente que acha "um disparate" sair

Igualmente especialista na área de compliance, o advogado considera que o MENAC se tem apresentado de forma “passiva” junto da sociedade e com atos que apenas “vêm gerar confusão” nas entidades abrangidas. Contudo, Diogo Santana Lopes ressalva que não é um problema de falta de orçamento — superior a dois milhões de euros em 2024 —, mas, sim, de recursos humanos e dá como exemplo a Comissão de Sanções da instituição.

“A Comissão de Sanções responsável por fiscalizar todas as entidades é uma comissão composta por quatro pessoas, além do seu presidente. Algumas delas sem um percurso jurídico, o que dificulta muito a sua ação de verificação do cumprimento de normas legais”, exemplifica.

Que soluções para o MENAC?

O Governo de Luís Montenegro sinalizou logo no seu programa que algo vai mudar, ao inscrever a “reforma institucional das entidades públicas especializadas na transparência e prevenção de corrupção, designadamente o MENAC“, assentando eventuais alterações numa “avaliação do seu desenho institucional e desempenho”. Posteriormente, inscreveu a “reestruturação e reforço de meios” do MENAC na Agenda Anticorrupção apresentada em junho. Para já, o presidente da autoridade administrativa garantiu ao Observador ainda não ter sido informado de nada.

Questionado sobre possíveis soluções para o MENAC, Miguel Pereira Coutinho começa por identificar os problemas que entende serem os mais prementes: “Um claro défice de governance” e a falta de recursos humanos para fazerem instrução de processos e investigação. Mas o advogado vai mais longe e defende que “tem de ser repensado” e perceber qual a sua missão, equacionando até a fusão com outras entidades.

“Continuo sem perceber por que continuam a funcionar em paralelo tantas entidades, aparentemente com funções que se cruzam. Podia fazer sentido ter uma agência única de prevenção da corrupção, em vez de termos a Entidade para a Transparência e o MENAC com plataformas independentes”, assinala. Adicionalmente, Miguel Pereira Coutinho preconiza um “maior acesso a bases de dados de informação”, para que o MENAC deixe de estar “de mãos atadas” e dependente do envio externo de informações.

Por outro lado, Diogo Santana Lopes mostra maiores reservas quanto a uma única entidade especializada na prevenção e fiscalização da corrupção. Na visão do advogado, o MENAC não consegue dar resposta a todas as missões enquadradas nas suas competências contraordenacionais e duvida que possa estar em condições de assumir uma maior abrangência, como as funções que cabem atualmente à Entidade para a Transparência.

“É uma hipótese a criação de uma superagência, mas há o argumento contrário de se poder estar a criar um monstro. É mais uma questão de criação de condições para que sejam desempenhados os papéis de um e de outro”, explica. Para o especialista em compliance, uma fusão com a Entidade para a Transparência — na esfera do Tribunal Constitucional e que fiscaliza rendimentos e património de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos — “implicaria desmantelar uma entidade que foi para Coimbra”.

As origens e as dificuldades para sair do papel

Nascido das cinzas do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), entidade que funcionava na esfera do Tribunal de Contas com uma missão puramente preventiva, o MENAC surgiu no âmbito da legislação aprovada ao abrigo da Estratégia Nacional Anticorrupção, em março de 2021. Francisca Van Dunem foi a impulsionadora deste pacote legislativo, enquanto ministra da Justiça de um governo chefiado por António Costa, e o MENAC foi formalmente criado pelo decreto-lei 109-E/2021, a 9 de dezembro desse ano.

A ambição para esta nova autoridade administrativa era agora maior. Além da prevenção, foram conferidas inéditas competências de fiscalização e de aplicação de sanções face a infrações contraordenacionais ao Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC).

Em causa neste quadro normativo está a elaboração de um Plano de Prevenção de Riscos (PPR), de códigos de conduta, programa de formação e canal de denúncias, tanto para instituições públicas como para cerca de 12 mil empresas privadas com mais de 50 trabalhadores, segundo dados do Instituto da Segurança Social, confirmados por fonte oficial do MENAC ao Observador.

Foram fixados valores significativos para as coimas às infrações contraordenacionais ao RGPC: de dois mil a 44.891,81 euros no caso de pessoa coletiva ou entidade equiparada e até 3.740,98 euros se se tratar de pessoa singular. Já as contraordenações muito graves ao regime geral de proteção de denunciantes podem levar a coimas entre 1.000 e 25 mil euros para pessoas singulares ou de 10 mil a 250 mil euros para pessoas coletivas.

O problema foi que o RGPC entrou em vigor no dia 7 de junho de 2022, quando a instalação do MENAC — seis meses depois da sua criação — nem sequer tinha ainda sido regulamentada, como ficara previsto na lei. Tal só veio a acontecer numa portaria publicada a 23 de junho desse ano e apenas de forma provisória. Foi preciso esperar praticamente mais um ano para que fosse declarada a instalação definitiva, a 6 de junho de 2023. Ou seja: as novas normas entraram em vigor, mas não havia ninguém que fiscalizasse.