O juiz conselheiro Pires da Graça garante que o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), organismo que fiscaliza o cumprimento das regras do Regime Geral da Prevenção de Corrupção que se aplica a cerca de 8 mil empresas e demais organismos públicos, “continua em fase de instalação” e sem plataforma informática para comunicar com as entidades abrangidas na fiscalização das empresas. O que contraria a garantia que o Ministério da Justiça deu a 6 de junho de 2023.

