Não vacinados são maioria de casos graves em vários hospitais. Mas até quando isso não acontece se prova eficácia das vacinas

Em vários hospitais de norte a sul, a maioria dos casos graves, que precisam de cuidados intensivos, são de pessoas não vacinadas. E há também unidades hospitalares em que a percentagem de pessoas vacinadas contra a Covid-19 internadas com a doença é maior do que a de pessoas que não estão vacinadas, mas, mesmo nessas unidades, a proporção de uns e outros (tendo em conta que no país há 90% de imunizados) mostra claramente as vantagens da vacina.

A realidade “diverge” e é “heterogénea”, tal como o secretário de Estado adjunto e da saúde, António Lacerda Sales, classificou quando corrigiu a percentagem de não vacinados internados atualmente nos hospitais de portugueses. Mas há uma conclusão que parece certa: a vacina está a mostrar a sua eficácia no dia a dia dos hospitais portugueses.

No Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, por exemplo, só 20% dos doentes internados na unidade de cuidados intensivos estão vacinados contra a Covid-19 — que são seis, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 50%. Em enfermaria, onde estão internados 60 doentes, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 87%, a percentagem de vacinados é de 58%.

Aliás, na enfermaria do Hospital de Coimbra, sete dos internados que não têm vacina estão na faixa etária mais vulnerável perante uma infeção pelo SARS-CoV-2: a dos 80 anos ou mais. Há quatro no grupo dos 50-59 anos, dois com 20-29 anos, outros tantos com 30-39 anos, mais dois com 40-49 anos e os mesmos com 70-79 anos. A estes soma-se mais um caso não vacinado entre os jovens com 10 a 19 anos e outro com 60-69 anos.

Dos quatro doentes internados nos cuidados intensivos em Coimbra que não estão vacinados contra a Covid-19, um tem 20 a 29 anos, dois têm 50 a 59 anos e um está na casa dos 60 anos.

Guarda. Sete em 10 infetados nos cuidados intensivos não foram vacinados

Na Guarda, metade dos 14 doentes internados em enfermaria esta quarta-feira por causa da Covid-19 recusou ser vacinado contra a doença, apurou o Observador junto de fonte oficial do Hospital Nossa Senhora da Assunção. Entre os restantes sete hospitalizados, quatro têm a vacinação completa e três aguardam o reforço.

Nos serviços de medicina intensiva neste mesmo hospital, os números são ainda mais expressivos: dos sete hospitalizados, só um tem a vacinação completa e outro aguarda a chamada para receber a dose de reforço. Os restantes cinco (71%) recusaram a vacina.

Apesar de a média de idades entre os internados, tanto em enfermaria como em medicina intensiva, nunca ficar abaixo dos 61 anos, independentemente do estado vacinal, os quadros clínicos graves registam-se em todas as faixas etárias.