“Tu não eras nascido. Eu era pequeno. Tinha 14, tinha 16, 17, tinha 20 anos. Havia pela rua os ceguinhos. Sabes como é que pediam esmola? Cantavam em dueto. Um tocava, era cego, o outro não, andavam a cantar pela rua. Sem mais nem mais, punham-se a cantar numa rua. Porque a rua que vocês hoje têm não é como a de antigamente. Vocês hoje têm automóveis, são atropelados. Vem uma camioneta, vem um automóvel. Dantes, não havia automóveis, havia só carroças e charretes e trens. E o ceguinho cantava: «Ó filha, tu que fizeste, que andas tão desconsolada? Eras alegre e bonita e, hoje, triste, descorada. Não comes, não vais para a mesa, e cada vez estás mais inchada.» E, depois, respondia a filha: «Papá, eu amo um doente, é essa a minha tristeza. A doença tira a cor e a vontade de ir para a mesa. Eu não sei o que sinto em mim, para lhe falar com franqueza.» Era um dueto. E daí é que vem o número das cegadas, cegadas para cantarmos pela rua. Mas, para cantarmos pela rua, ensaiávamos, levava dois meses, e depois, para sairmos para a rua, tínhamos de tirar uma licença no governador civil, que custava 1200 [réis]. Era uso, não havia ninguém que não saísse à rua. Chegou a haver, pelo Carnaval, 500 e tal cegadas.”

Alfredo Marceneiro era um exímio contador de histórias. Até porque a sua voz não era especial – era única, mas não era especial. E as histórias que contava não tinham de ser necessariamente cantadas em verso, podiam ser um bocado de prosa, como demonstra esta historieta que contou no documentário que o neto, Vítor Duarte, produziu para a RTP em 1979. Chama-se “Alfredo Marceneiro – 3 Gerações do Fado”. No filme, podemos ver o patriarca do fado a cantar e a contar histórias sobre o fado tanto ao filho, Alfredo Duarte Júnior, como ao neto. O locutor, Henrique Mendes, diz a dada altura que Marceneiro está, aquando das filmagens, com 86 anos. Viria a morrer cinco anos depois.

