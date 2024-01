Há um silêncio e um vazio preponderantes quando olhamos para as fotografias de André Cepeda (Coimbra, 1976). Não precisam de uma banda sonora, nem de um contexto definidor à partida. Pelo contrário. Esse aspeto, que a princípio pode refletir uma certa frieza, faz parte do seu trabalho. “Costumo dizer que me encontro no silêncio. No ato fotográfico, o som e o barulho são importantes, mas quando chego a um determinado lugar e encontro um determinado silêncio, as imagens surgem”, explica o fotógrafo, que ao longo das últimas duas décadas, tem apresentado um corpo de trabalho reconhecível, de forte cunho autoral, onde se exploram lugares (muitos deles abandonados), geografias afetivas e o nosso lugar como indivíduos na sociedade. Estas premissas estão igualmente presentes em Double Jeu, a sua exposição, que inaugurou esta terça-feira, dia 30 de janeiro, na Galeria Cristina Guerra, em Lisboa.

Na presente mostra, a primeira neste espaço desde 2017, apresentam-se cinco obras inéditas em grande formato, todas a preto e branco, onde se aprofunda – tal como o título indica – a noção de dupla representação, tanto pela forma como pelo seu conteúdo. Um primeiro conjunto de três fotografias incitam a um diálogo interior. Numa surgem duas grandes rochas, noutra duas almofadas numa cama e, por fim, na terceira imagem, duas cadeiras ao redor de uma solitária mesa de café. “Estamos sempre a ser confrontados com esta duplicidade, entre objetos, entre a luz e a sombra”, explica. A representação duplicada aplica-se também à nossa vivência. “Estamos sempre entre uma ideia de bem e mal”, advoga, como exemplo. Recordam-se outras obras onde este ‘jogo duplo’ existe, como A Dupla Vida de Véronique, de Krzysztof Kieślowski, mas também o enigma dos espaços e da sua degradação, como vemos nos filmes de Pedro Costa.

