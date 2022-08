Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se entrar agora na sua cozinha, o que irá encontrar?

Vou tentar adivinhar. Em cima da bancada terá uma cesta ou uma taça com alguma fruta (é melhor comer a banana, já está a ficar muito madura). Terá também uma caixa com pão fresco, que convive perigosamente com uma bola de água de há uns dias (já tem bolor, mas ainda não se vê). A seguir, é capaz de encontrar um talão de supermercado amarrotado, aqueles selos que se trocam por uma coleção de travessas em pirex, o cartão de desconto da bomba de gasolina. Mais à frente, uma lata com bolachas fora de prazo que ninguém comeu e que já devem ter aquele sabor característico a cartão mole. Ao lado da máquina do café estará a chávena que usou há umas horas e que já não cabia na máquina de lavar. Se calhar também deixou de fora do armário o açucareiro, que agora estará a fazer conversa de circunstância com o galheteiro e com o saleiro, presenças habituais ao pé do fogão. Não muito longe estará o rolo de papel de cozinha e uma torradeira, e ao lado um pano da loiça meio embrulhado, um turco puído de malmequeres garridos num fundo laranja e vermelho, com uma ponta deixada a cair dramaticamente na beira da bancada. Ou muito me engano ou terá também um pano amarelo absorvente a secar em cima da torneira, exalando aquele cheiro inconfundível de humidade podre que foi benzida, mas não eliminada, com lixívia. No micro-ondas, guardará uma daquelas tampas de plástico transparente, que tem de tirar cá para fora sempre que quer aquecer comida. É possível que a tenha deixado em cima da bancada, ainda com alguns pingos de gordura do estufado de vitela. E ei-la, a dominar a cozinha, a bimby.

Se calhar não acertei em nada. Se calhar os meus leitores têm daquelas cozinhas minimalistas de arquiteto português devoto de John Pawson ou David Chipperfield, que costumam aparecer nos quadrados do Instagram com um filtro alaranjado de verão. Armários sem pegas em branco mate imaculado, bancadas em lioz rosado, torneiras em aço escovado, chão em mosaico hidráulico. Se calhar têm superfícies arrumadas com curadoria de designer de interiores, uma jarra de cerâmica artesanal em grés cor de areia, com aquelas florzinhas secas amarelas, rosa e roxas, um jarro de esmalte para a água, uma cesta de verga pequena com três ou quatro maçãs reluzentes, empilhadas de forma a mostrar os seus melhores ângulos, um saco de rede em algodão branco cru cuidadosamente desarranjado, a fingir que foi esquecido em cima da bancada com duas ou três laranjas.

A minha cozinha deve estar a meio caminho entre estas duas. Todos os dias luto contra as quinhentas coisas que parecem brotar espontaneamente da bancada e que ameaçam as minhas vignettes domésticas (a Ellen e a Julia Lupton dizem, com ironia mas com razão, que a horizontalidade em superfícies planas potencia a criação de pontos de atração natural de tralha). Todos os dias me revolto contra panos amarelos à vista e tampas de plástico que atrapalham o uso do micro-ondas, e todos os dias me conformo com a derrota inevitável (mas nunca deixarei entrar em minha casa um robot de cozinha que parece um aspirador industrial de estofos de automóveis).

