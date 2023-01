Começo com um pequeno introito: um dos meus queridos leitores disse, a propósito do artigo anterior, que não pensava ser possível escrever tanto sobre escovas de dentes (mal sabe ele a quantidade de material que descartei para destilar um texto tão pequeno). Sugeriu, como tema para este artigo, a importância do arame farpado na ida à Lua. Imaginem, as possibilidades! Arame farpado, idas à Lua. Claro que tive de me controlar, porque o tema é de tal modo vasto e interessante que eu depressa iria cair num poço de investigação do qual não sairia tão depressa. E, temo dizer ao meu querido leitor lança-farpas, defini os temas destes artigos há mais de um ano: a escova de dentes era o artigo para dezembro. Para janeiro, é a palhinha. Sim, a palhinha que usamos (ou usávamos) para beber de copos, latas e pacotinhos de leite. Agradecendo muito a sugestão, peço por isso desculpa ao meu leitor entusiasta de vedações metálicas e viagens espaciais. O arame farpado não será tratado nestes artigos, e, decididamente, não ficará entre mim e estas linhas.

Em qualquer caso, deixo aqui uma brevíssima história da palhinha em quatro frases, em homenagem a esse leitor que parece não querer perder tempo com coisas irrelevantes. Fica assim: a palhinha é usada há mais de cinco mil anos, tendo sido provavelmente inventada pelos egípcios ou sumérios para beber cerveja. No séc. XIX, o americano Marvin Stone, apercebendo-se de que a palhinha (feita, precisamente, de palha – é daí que lhe vem o nome) não era muito eficaz, porque amolecia e alterava o sabor da bebida, inventou uma palhinha de papel. Nos anos 60 do séc. XX, e seguindo o destino de uma série de utensílios de uso doméstico, a palhinha começou a ser fabricada em plástico, disseminando-se pelo mundo inteiro. Atualmente, a palhinha de plástico, tal como muitos outros objetos descartáveis produzidos no mesmo material, está a ser descontinuada por causa do impacto ambiental que causa, e substituída por palhinhas descartáveis em papel ou por palhinhas reutilizáveis, em metal, plásticos sustentáveis ou outros compostos duradouros.

Portanto, se os leitores quiserem apenas uma curta história da palhinha, podem ficar por aqui e não ler o resto deste artigo (até vou fazer agora mesmo um parágrafo para vos ajudar a não continuar).

Para quem resolveu continuar a ler, obrigada por terem ficado (querido leitor do arame farpado, espero que tenha decidido ficar). Abaixo poderão encontrar uma história da palhinha mais detalhada. Mas, também, outras histórias, reveladas pela palhinha, ou em que a palhinha foi usada como meio de as contar. Como se lembram, estes artigos não contam apenas as histórias dos objetos invisíveis do quotidiano. Servem também para pôr os objetos a contar outras histórias, a fazer ligações entre histórias diferentes, a mostrar como as coisas com que interagimos são mais do que facilitadores silenciosos dos nossos dias (que de silenciosos não têm nada, na verdade, mas isso fica para outra altura).

