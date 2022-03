"O Padrinho": 50 anos da obra-prima que ninguém queria fazer

Uma das primeiras decisões foi a contratação de Mario Puzo para escrever o argumento. Puzo nunca tinha escrito um argumento na vida, mas a Paramount deu-lhe todas as condições para trabalhar com calma – assistentes, hotéis, dinheiro para despesas, etc. – e a promessa de 2,5% da futura receita líquida do filme. Não que Puzo agora precisasse. O primeiro objetivo fora alcançado: ser rico. O segundo, ser um autor respeitado, um Dostoievski, era mais esquivo. O Padrinho era um romance de cordel com muito sangue e sexo, lembrado pelos leitores pela cena da cabeça do cavalo e pelas dimensões equídeas do membro viril de Sonny Corleone. Não era literatura de primeira água.

Um realizador falido

Foi isso que Francis Ford Coppola pensou quando leu o livro depois de ter sido inesperadamente convidado pela Paramount para o realizar. Para os estudantes de cinema, uma nova geração de aspirantes a cineastas influenciados pelo cinema europeu, Coppola era um deus. Aos 27 anos conseguira aquilo que pouquíssimos conseguiam ou podiam esperar: realizar um filme. “A Noite é Perversa” (“You’re a Big Boy Now”) era um filme na linha do que Coppola julgava que seria a sua carreira – filmes pessoais, esteticamente desalinhados com os valores da velha Holywood, filmes que respiravam liberdade e não aqueles monos que os estúdios continuavam a produzir. Mas, por necessidade de dinheiro, por amor aos musicais ou por acreditar que seria capaz de injetar a sua vitalidade pessoal num produto de estúdio, Coppola acabou mesmo por realizar um desses monos completamente obsoletos no final dos anos 60: um musical com um vetusto Fred Astaire, “O Vale do Arco-Íris”.