Combinei encontrar-me com o Simion à uma e meia no primeiro piso do parque de estacionamento do Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, mesmo em frente ao AutoSPA Pronto Wash. Ali parado, pergunto a um rapaz brasileiro de vinte e poucos anos se viu o Pai Natal. Ele ri-se, diz-me que ainda não o viu chegar e aponta para uma pequena porta branca com uma luz vermelha intermitente por onde o Simion alegadamente costuma entrar. Faltam cinco minutos para a hora combinada e eu ali estou, na esquina com a cancela, à espera de um homem de barbas brancas mais habituado a voar pelos céus do que a rastejar por parques subterrâneos. Passam Seats, Audis, Volkswagens e Mercedes, mas trenós puxados a renas, que é bom, nada, nem vê-los.

Até que, por fim, vejo à contraluz um homem de enormes barbas descer a rampa. Traz consigo um saco de supermercado com uma garrafa de refrigerante lá dentro. Cumprimenta-me e dirige-se aos balneários. Antes ainda de começar a vestir-se, explica que tudo começou em 2009, no então (também centro comercial) Dolce Vita Tejo, e passa-me para a mão dois livros: uma tradução sua de uma antologia de textos do padre António Vieira e Viva, Senhor Presidente!, um romance escrito por si em romeno e mais tarde traduzido para português. Espantado com tudo aquilo, pergunto-lhe se é escritor. Ele diz que não, que só escreveu uns livros. Quantos, pergunto eu. Sete ou oito, responde. Enquanto despe a camisa aos quadrados, acrescenta que tem dois doutoramentos, um obtido em Cluj, em Linguística, sobre o texto cúltico ortodoxo, e outro em Filosofia, pela Universidade de Lisboa, sobre a obra do linguista romeno Eugenio Coseriu.

Despe agora as calças enquanto me fala dos seus dois filhos, um a viver na Roménia e outra nos Estados Unidos, e dos três netos com quem fala através do WhatsApp, só tendo até hoje estado presencialmente com um deles, há já alguns anos. Pouco antes de chegar ao centro comercial, a ex-mulher telefonou a dizer que a filha tinha pena de que Simion fosse o Pai Natal. Diz isto resignado, enquanto explica que chegou a Portugal em 2001, por sugestão de um antigo aluno do seminário de Teologia, onde ensinava Língua e Literatura Romena.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.