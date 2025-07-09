O "vaudeville" das escutas, a "mente perversa" e o "vazio" das perguntas. Como Sócrates apontou a mira ao MP no terceiro dia

E ao terceiro dia de julgamento da Operação Marquês, após duas primeiras sessões marcadas pela tensão com a juíza Susana Seca, que preside ao coletivo, José Sócrates mudou o alvo da mira e apontou todos os seus ataques ao Ministério Público (MP). O antigo primeiro-ministro prestou esta quarta-feira esclarecimentos ao tribunal e respondeu já às questões do MP, essencialmente sobre o tema da OPA da PT e da sua relação com o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, mas não hesitou em disparar críticas aos procuradores.

Da reprodução de escutas em audiência — e foram várias — à “técnica habitual” do MP de, supostamente, colocar Sócrates como interveniente em todos os temas do caso, passando pela “mente perversa” que perpassa a acusação ou a ausência de respeito em relação aos procuradores, o antigo primeiro-ministro fez dos reparos ao trio de magistrados uma constante nas suas respostas. Ao ponto de a presidente do coletivo de juízas lhe ter pedido para se coibir de fazer “apartes” e de o antigo primeiro-ministro ter admitido que se estava a conter na apreciação que fazia da inquirição do MP.

Um incidente com uma escuta entre o ex-governante e o antigo ‘chairman’ da PT Henrique Granadeiro deixou, efetivamente, o tribunal desconfortável e a lamentar a situação, mas o MP também acabou por perder a paciência com o principal arguido do processo Operação Marquês e queixou-se do “tratamento desrespeitoso”.

Embora as respostas de José Sócrates tenham versado o dossier da OPA da PT e da intervenção que o seu Governo teve nessa matéria, os esclarecimentos fizeram também uma ‘digressão’ narrativa pela relação do ex-governante com o empresário Carlos Santos Silva ou o seu primo José Paulo Pinto de Sousa, ambos igualmente acusados neste julgamento, bem como o grupo Lena.

José Sócrates assumiu que devia “atenções” e que, após deixar o Governo, ajudou a empresa ligada aos irmãos Barroca e ao seu amigo Carlos Santos Silva em pedidos a nível internacional, mas disse que o fez também para outras empresas. Disponibilizou-se até para dar uma lista e não seguir o princípio de Luís Montenegro sobre a divulgação das empresas, numa alusão ao caso Spinumviva, mas acabou a admitir que teria de saber se tinha autorização.

A amizade com Granadeiro retratada numa escuta de “voyeurismo miserável”

Foi o momento mais inesperado e problemático do terceiro dia de julgamento. Quando terminou a reprodução de uma escuta captada em 2013 entre José Sócrates e Henrique Granadeiro, na qual a conversa resvalou de críticas ao Governo de Passos Coelho para recordações do ex-governante sobre um jantar com os ‘históricos’ do PS Mário Soares e Almeida Santos, no qual estes debatiam as relações íntimas de Salazar, a tensão era quase palpável.

Aos risos abafados na sala somavam-se rostos de perplexidade e incómodo entre as defesas dos arguidos. A juíza Susana Seca estava com a cabeça inclinada para baixo, apoiada sobre a mão, visivelmente desconfortável. Já Sócrates manifestava intenção de protestar imediatamente, agitado e levantando o braço para falar. Porém, teve de se sentar outra vez, a pedido da juíza, e esperar que as escutas das conversas com o antigo ‘chairman’ da PT acabassem, sendo então questionado se era ou não amigo de Granadeiro.

“A senhora juíza não tem nada para dizer relativamente ao incidente que tivemos?“, questionou Sócrates, com a juíza a vincar que “o tribunal lamenta o incidente” com a reprodução de conversas íntimas e sem ligação ao objeto do processo. “Vou aceitar, mas estava à espera de um pedido de desculpas”, referiu, continuando: “Não é apenas indigno, é muito mais do que isso e estava à espera que o tribunal tivesse uma posição mais firme. Eu não estaria à espera deste exercício de voyeurismo indigno e para pessoas falecidas por um procurador que decide pedir ao tribunal uma coisa destas”.