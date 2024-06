"Os Lusíadas é a bíblia do português". Em busca de Camões na biblioteca de D. Manuel II

Há registos de que ainda infante transcreve cantos de Os Lusíadas.

Ele fazia transcrição de cantos de Os Lusíadas sem que nós consigamos entender se isso era pedido ou não pelos professores. Nós não temos, em parte alguma, o professor a pedir a Dom Manuel que transcrevesse cantos dos Lusíadas. Ele tem, pelo menos, dois cadernos cheios de transcrições dos cantos de Os Lusíadas. Portanto, isso mostra já algum interesse. E teve como professor d’Os Lusíadas um dos grandes teóricos d’Os Lusíadas de início do século XX. É um interesse que já vem de criança, e que eu acho que, pela natureza da coleção que ele procurou constituir, acabou por ser uma escolha evidente, uma escolha óbvia.

Temos alguma indicação de outro monarca que tenha tido um interesse semelhante ou não há paralelo ao nível da dedicação?

Eu creio que é uma coisa sem paralelo. Nós temos exemplares d’Os Lusíadas nas coleções de Dom Carlos, nas coleções de Dona Amélia, nas coleções de Dom Fernando, Dom Pedro V, mas lá está, quer dizer, era quase obrigatório. Hoje, na nossa biblioteca, temos de ter um exemplar d’Os Lusíadas.

Quase como uma bíblia?

É a bíblia do português. Com aquele cuidado que o cuidado de Dom Manuel teve, aquela incessante procura, sobretudo por escolher os melhores exemplares, aqueles que estavam em melhor estado, isso não tem paralelo. Eu, pelo menos, não conheço.

Boa parte desta coleção de Dom Manuel já é feita no exílio, em Richmond?

Já exilado, sim. A indicação que nós temos, a mais tardia, dá conta de que Dom Manuel terá iniciado a sua coleção em 1920. No ano de 1920 é quando há registo do primeiro contacto que ele tem com um dos seus vários contactos e que diz uma coisa do género: “eu ando a comprar alguns livros antigos portugueses porque me interessa muito pela questão do reinado de Dom Manuel I e pela questão dos judeus, a disputa que Dom Manuel I teve com os judeus”, e quer estudar afincadamente. Ele nunca o chegou a fazer, porque foi de tal forma apanhado por esta paixão pelo livro antigo que ficou completamente imbuído daquela tarefa de reunir livros antigos e escrever sobre os livros. Portanto, acabou por não levar avante esse projeto.

Acabou por ele próprio produzir mais material?

Exato. Tanto assim é que escreve os dois catálogos da sua biblioteca, o catálogo tem a mesma denominação de Livros antigos portugueses de sua majestade el rei Dom Manuel II. Não acaba o terceiro, porque entretanto falece.

Na verdade, entre começar a coleção e a data da morte não tem muito tempo.

Exatamente, ele morreu em 1932, com 42 anos, e, portanto, já não foi a tempo de escrever esse seu terceiro volume. Os anos finais da vida de Dom Manuel II eram quase exclusivamente dedicados aos catálogos, a escrever sobre os seus livros, e não é uma escrita como aquela que nós percebemos hoje. Dom Manuel, nos seus catálogos, escreve não apenas sobre o conteúdo dos livros, não apenas sobre o livro propriamente dito, sobre questões de história do livro, mas também sobre os impressores, sobre os antigos proprietários, enfim, sobre uma série de elementos.

É toda uma categorização exaustiva.

Dizia o Joaquim de Carvalho que Dom Manuel II fazia uma biografia dos livros, que eu acho que é um termo muito feliz, porque é muito verdade, sim.

Que outros temas predominam na sua coleção pessoal, para além da camoniana?

Tem uma coleção de livros impressos, de romances de cavalaria, também muito forte, o que é curioso. Essa sim parece se calhar mais estranha, ou mais difícil de conseguir justificar o porquê daquela coleção, mas ela existe, incluindo alguns manuscritos. E depois a questão da história, as crónicas dos reis, as crónicas de Damião de Góis, que fez questão de comprar todas assinadas pelo próprio Damião de Góis. Portanto, a temática geral da coleção tem muito a ver com a história de Portugal. E depois, pequenos aspetos que ressaltam deste grande aspeto, a questão dos relatos de naufrágios, também tem muitos e alguns únicos no mundo, mas é muito por aí.

Mas podemos dizer que Camões era a obsessão maior?

Eu acho que sim, até pela dimensão da coleção e pela sua quase completude na altura da sua morte.

Falando na sua morte. Dom Manuel deixa muito claro também no seu testamento o destino quer dar à sua biblioteca.

Sim, exatamente. Eu sou tentado a dizer que o Museu Biblioteca da Casa de Bragança e, antes ainda, a Fundação da Casa de Bragança, existem por causa da Biblioteca do Manuel II. Teve essa preocupação no testamento, sobretudo por causa dos livros. Porque, evidentemente, tendo aquilo ocupado os últimos anos de sua vida, ele queria garantir que os livros não tomavam outro andamento. A dada altura, fala no seu testamento também dos outros bens da família, que quer a construção do museu, para que as pessoas possam usufruir de tudo o que a família teve. Mas o que iniciou esta ideia e esta necessidade para ele foi a biblioteca, sem dúvida nenhuma.

Olhando para os quatro núcleos que norteiam esta mostra, quando pensamos em “Camões no Alentejo”, estamos a falar concretamente do quê?

Esse é o núcleo que mais problemas deu desde o início. Até porque o título dele ainda não é definitivo. Tem que ver com o facto de haver sinal de estudiosos da obra de Camões no Alentejo. Estamos a falar do Manuel Severim de Faria, entre outros, que estavam localizados aqui no Alentejo, e que escreveram sobre o Alentejo, e que tiveram essa curiosidade também por estudar a obra de Camões e, sobretudo, a vida de Camões. O Manuel Severim de Faria escreve uma das primeiras biografias que existem de Camões e, portanto, é um bocadinho ir buscar isto. É um núcleo mais pequeno, mas entendemos que, sendo a exposição em Vila Viçosa, e estando o Museu Biblioteca aqui em Vila Viçosa, faria sentido ter um outro componente do Alentejo na exposição.

E quando destaca “Camões e o seu tempo”, sobre este núcleo o que é que para si é mais fascinante?

Tenho que puxar a brasa à minha sardinha, porque é a área da literatura, o mais fascinante é a existência de outros grandes génios, se calhar não à altura de Camões, mas, em muitos casos, muito lá perto, no período em que ele viveu. Estamos a falar de Sá de Miranda, entre outros, mas sobretudo de Sá de Miranda. É um bocadinho essa relação da obra de Camões com a obra dos outros. Até que ponto é que a obra dos outros influenciou a de Camões ou vice-versa.

Para além dos aspetos históricos, porque esse núcleo também tem uma componente histórica muito forte. Nós não nos ficámos apenas pela literatura, fomos bastante para a história de Portugal e há elementos que têm a ver com aspectos históricos da época, e que decorreram durante o período de vida de Camões.

Quando pensamos na “Imagem de Camões”, como é que ela é trabalhada aqui na exposição?

Tentámos apresentar um panorama da imagem de Camões ao longo dos séculos. Portanto, aqueles que são os fundamentais e que são os mais conhecidos e os mais antigos, a sanguínea da Torre do Tombo, o retrato na prisão de Goa, enfim, uma série deles, até chegarmos um pouco aos nossos dias com o Júlio Pomar, com o Almada Negreiros, com o Bordallo Pinheiro e o “Trinca-fortes”. Foram os possíveis, porque tivemos que lidar com a dificuldade que vem do facto de este ser o ano dos 500 anos de Camões e toda a gente está a fazer exposições. Houve muitas solicitações que nos foram negadas pelo simples motivo de que já tinham sido requisitadas. Ainda assim, e tendo em conta todas estas condicionantes, o espaço e esta última que falei, acho que conseguimos dar uma ideia daquilo que é a evolução da imagem de Camões, ou as diferentes interpretações da figura de Camões, que é um outro tema excecional quando falamos de Camões.

Até porque a biografia do Camões está cheia de buracos por preencher. Muitas vezes é mais o que não se sabe do que aquilo que sabemos com segurança.

Exato, porque se calhar aquilo que sabemos com segurança daria para três ou quatro páginas de biografia. Qualquer biografia de Camões tem elementos que vão muito da experiência do próprio biógrafo, da interpretação das biografias já existentes, que é um trabalho que é fundamental e que eu creio que tem estado a ser feito, sobretudo pela Isabel Rio Novo. É obrigatório ler as biografias, mais que não seja para percebermos que em períodos de tempo muito curtos os biógrafos de Camões diziam coisas completamente diferentes uns dos outros. O que dá para ver a dificuldade de escrever sobre a vida de Camões.

Quando é que a vida do Camões começa a ser tratada pelos biógrafos? É um interesse que conta ainda com um certo distanciamento face ao século XVI?

Não, de forma alguma, é no início do século XVII. O primeiro livro de Camões, não consigo dizer se são Os Lusíadas, mas penso que sim, em que o próprio impressor do livro tem um pequeno texto inicial sobre a vida de Camões, creio que é de 1613. Portanto, estamos a falar logo ali dos inícios do XVII. E entretanto aparece Manuel Severim de Faria, o Faria e Sousa, outro grande biógrafo de Camões, e a partir daí sucederam-se. Mas isto surge logo muito numa fase inicial do século XVII.