Porque é que Trump começa o segundo mandato "superconfiante"?

Aplausos, gritos e euforia. Na reta final das celebrações da tomada de posse de Donald Trump, o Presidente norte-americano assinou oito ordens executivas. Na Capital One Arena, a multidão aplaudia sempre que o republicano terminava de assinar um dos documentos — fosse sobre a saída dos acordos de Paris, fosse sobre o fim do teletrabalho na administração pública. A meio, o novo líder dos Estados Unidos atirou: “Imaginam Joe Biden a fazer isto? Eu não imagino”.

Esta demonstração de poder não ia ficar por aqui. Quando terminou de assinar as oito ordens executivas, ao estilo de uma estrela de rock, Donald Trump atirou para a multidão as canetas que tinha à sua frente e com as quais assinou os documentos. A plateia ficou ainda mais eufórica.

Força, poder e autoridade. Foi isto que o novo Presidente tentou demonstrar na sua tomada de posse esta segunda-feira. Contrariamente a 2017, em que chegou como um outsider político à Casa Branca, Donald Trump reentra agora na presidência com experiência. E não só: tem metade do país a adorá-lo, tem o apoio de bilionários e tem o Partido Republicano na mão, que vê a fação Make America Great Again (MAGA) a assumir progressivamente a hegemonia.

Perante um Partido Democrata ainda a tentar recuperar da derrota em toda a linha de Kamala Harris, Donald Trump tem o caminho praticamente sem oposição para aplicar as medidas que entender, revertendo várias das políticas aplicadas pela administração Biden. Entre os republicanos, as vozes críticas (como a de Nikki Haley) ainda dão um voto de confiança ao novo Presidente. E muitos não sabem como responder à magnitude da vitória eleitoral do passado dia 5 de novembro, em que o partido conquistou não só a presidência, mas também a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

Não é de estranhar, por isso, a confiança demonstrada por Donald Trump na tomada de posse. Após as celebrações na Capital One Arena, no seu regresso à Sala Oval, onde assinou mais umas dezenas de ordens executivas, o novo Presidente disse ter experimentado uma “das melhores sensações” de sempre. Essa sensação pode ser lida como uma mistura de triunfo, de superação (principalmente dos processos judiciais de que foi alvo nos últimos tempos) e de poder.

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Mais experiente, rodeado de conselheiros leais e com uma lista de inimigos: as diferenças entre o primeiro e segundo mandato de Trump

Os especialistas ouvidos pelo Observador não têm dúvidas de que Donald Trump regressa à Casa Branca mais bem preparado do que em 2017. Em declarações o Observador, Andrew Wroe, professor na Universidade de Kent e especialista em política norte-americana, recorda o início do primeiro mandato do republicano.

“Foi caótico, particularmente nos primeiros 100 dias. Ele não tinha ideia do que queria alcançar em termos políticos, além de algumas noções vagas” sobre alguns tópicos, tais como a “redução da migração ilegal”, a “reversão do Obamacare,” o “corte de impostos” e uma “hostilidade em relação à generalidade das organizações internacionais”, lembra.