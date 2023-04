Os últimos dias trouxeram sinais de um afastamento calculado do primeiro-ministro face ao seu ex-ministro e estrela do PS, Pedro Nuno Santos. Depois de mais polémicas reveladas nas primeiras audições do inquérito parlamentar ao caso Alexandra Reis, António Costa veio criticar o estilo do relacionamento cultivado no Ministério de Pedro Nuno com as empresas públicas, apontando até exemplos melhores: Duarte Cordeiro e Fernando Medina. No PS reconhece-se que os reparos são dirigidos a Pedro Nuno Santos e alguns socialistas estão apreensivos com a possibilidade de uma guerra entre os dois. Mais: que o caso TAP acabe por partir o próprio PS.

Entre socialistas, já ninguém duvida de que a relação entre ambos esfriou em definitivo. A questão que se coloca agora é sobre as motivações que estão na origem desta demarcação de Costa em relação a Pedro Nuno Santos. Nos últimos dias, a pressão sobre o Governo aumentou exponencialmente com os dados entretanto revelados na comissão de inquérito à TAP. Os detalhes da relação das Infraestruturas com a TAP, nomeadamente ao longo do processo de rescisão com a Alexandra Reis, a reunião entre Christine Ourmières-Widener, elementos do Governo e deputado do PS na véspera de ser ouvida no Parlamento e, por fim, o email do ex-secretário de Estado Hugo Mendes a pedir um favor a a CEO da TAP em nome do bom relacionamento que o Governo teria de manter com o Presidente da República, tudo isto agravou a tensão que já existia. E o primeiro-ministro sentiu a necessidade de vir a público, mesmo à porta do avião que o levaria para uma visita de dois dias à Coreia do Sul, para se afastar desta forma de relacionamento com as empresa públicas.

Na primeira vez que falou desde que as mais recentes polémicas estalaram, António Costa referiu que “não conhecia” o email de Hugo Mendes e deixou claro que, se tivesse conhecido, “teria obrigado o ministro [das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos] a demiti-lo, na hora”. Considerou ainda que “é gravíssimo do ponto de vista da relação institucional com o Presidente da República e inadmissível no relacionamento que o Governo deve manter com as empresas públicas”, garantindo que a atuação de Hugo Mendes não corresponde “de forma alguma” ao padrão de relacionamento do seu executivo com as empresas públicas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.