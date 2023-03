Um permanente incómodo de que o PS se quer libertar rapidamente. Esta semana, Fernando Medina veio tentar pôr uma pedra sobre a polémica mais recente a envolver a TAP e insistiu repetidamente na ideia de que as exonerações feitas serão um “virar de página” na gestão da companhia aérea. Ainda assim, o PS está consciente de que a TAP é um tema que “só dá problemas” e que dificilmente ficará por aqui, podendo até condicionar o próprio futuro interno do partido. A urgência é, por tudo isto, uma: virar rapidamente a agulha para o PSD.

A estratégia passa por embaraçar os sociais-democratas a cada passo em falso. Qualquer simples referência à TAP é sempre origem de combate político nos minutos seguintes e, desta vez, não foi diferente. Na terça-feira, em declarações ao Observador, Paulo Rios de Oliveira, deputado do PSD, defendeu que a companhia não devia ser privatizada neste momento, o que provocou estupefação até no partido, historicamente a favor da privatização da TAP.

António Costa não perdeu a oportunidade. Quando confrontado com a afirmação do deputado social-democrata, o primeiro-ministro atirou: “Sou absolutamente incapaz de comentar as posições do PSD sobre a TAP tal a sua volatilidade“. O socialista faria dimediatamente o histórico de decisões políticas sobre a companhia nos últimos anos, incluindo a da venda, promovida pelo Governo PSD/CDS, “já depois de aprovada a moção de censura ao seu último Governo e quando se devia inibir de praticar estes atos”.

