PS define guião para arranque de campanha. O tiro a Montenegro e o flirt ao centro

Sobre este mesmo assunto, Carlos César, veio esta quarta-feira acrescentar um ponto, em entrevista à RTP3, ao dizer que “o que é necessário é sentido de responsabilidade pelo PS e a AD. Se ganhar a AD o PS deve fazer o que já fez. Se ganhar o PS, a AD deve fazer o que o PS fez”, diz. O aviso do presidente do partido somava, assim, uma garantia por parte do PS: a reciprocidade exigida não diz apenas respeito ao passado, o PS compromete-se a mantê-la caso seja o PSD a ficar à frente das próximas eleições.

Praticamente à mesma hora em que César o dizia, a líder parlamentar do PS defendia o mesmo no canal ao lado. Na SIC-Notícias, Alexandra Leitão era questionada sobre o que o PS deveria fazer caso o PSD ganhasse nas condições de há um ano: “Deve fazer o que fez nesta legislatura, em que permitiu a passagem do programa do governo e viabilizou o primeiro Orçamento. Acho que deve ser isso que faz, numa lógica de dar o mínimo de condições”, considerou.

O PS surge, assim, disponível para reabrir a porta da governação ao próprio Luís Montenegro. Ainda que o tema possa não ser pacífico entre socialistas e ainda esta quinta-feira, num artigo de opinião no Expresso, Ascenso Simões colocou duas vermelhas: “o PS deve garantir que viabilizará um governo da AD desde que este não coloque o Chega na equação; “esse governo não poderá ser liderado por Montenegro, sob pena de termos um novo problema nos meses imediatos e consagrarmos uma situação semelhante à da Madeira.

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A diabolização de Montenegro…

O PS está apostado em fazer destas eleições um combate ético, sobre quem pode ser o primeiro-ministro mais idóneo. O próprio líder socialista disse, na declaração que fez depois do Presidente esta quinta-feira, que “as eleições são, também, uma oportunidade de clarificação. A escolha será, portanto, entre dois projetos e duas lideranças. E a confiança no projeto depende da confiança na liderança”, começou por dizer. E acrescentou, mais à frente, que nesta campanha se confrontam “diferentes projetos, diferentes lideranças, diferentes formas de estar na política, de encarar o exercício da atividade política.”

A precipitação de eleições é colocada pelo partido (que também tinha poderes para as travar) como uma “fuga” de Luís Montenegro à comissão parlamentar de inquérito, uma indisponibilidade do social-democrata que é primeiro-ministro em prestar esclarecimentos sobre um “grupo muito elevado de suspeições”, como as descreveu Carlos César ou o “manto de dúvidas”, nas palavras de Pedro Nuno Santos.

E os socialistas têm carregado nas tintas destas suspeitas. À cabeça está a eventual violação da regra de dedicação exclusiva pelo primeiro-ministro, com a empresa familiar a ter avenças com empresas que têm relações com o Estado, eventuais “vantagens indevidas”, a procuradoria ilícita associada à Spinumviva e até fraude fiscal — a enumeração vai sendo feita pelos altos responsáveis do partido nos últimos dias, tentando criar a ideia de um volume de suspeitas insuportáveis às costas de um líder de Governo.

O caminho tem trazido críticas de dentro do PS e de quem está à volta. Fernando Medina condenou, esta semana na Antena 1, “muitas insinuações, calúnias e falsidades sem qualquer demonstração”: “Vi tentativas de aproveitamento político contra o primeiro-ministro que não me pareceram próprias de um debate que não se deve confundir com esclarecimento.” E na Rádio Observador, esta quinta-feira, o ex-ministro e advogado Pedro Siza Vieira disse que Montenegro “não precisa de advogado”, já que, nesta altura, não há “implicações do ponto de vista de legalidade e muito menos de relevância criminal” — ainda que tenha dito que o primeiro-ministro fez “avaliação incorreta” da sua situação pessoal. Siza diz que também não tem gostado de ver “insinuações terríveis sobre as intenções do primeiro-ministro” que tem ouvido “do outro lado”, da oposição.

… e beatificação de Pedro Nuno

No carril paralelo ao da diabolização de Montenegro, o PS vai tentando esculpir a imagem de um líder que já foi virado do avesso. É o próprio Pedro Nuno Santos que faz questão de o lembrar, ao falar nos “cinco meses” que durou a comissão parlamentar de inquérito à elevada indemnização que autorizou, quando era ministro, à antiga gestora Alexandra Reis. E também das “várias notícias” que diz que existiram sobre a sua “vida patrimonial”: “Só não se tornaram problemas políticos sérios para mim porque respondi a todas as perguntas”.

“Não tive nenhum problema político porque dei as respostas todas”, repetiu durante a entrevista que deu esta semana à CMTV onde foi confrontado com a empresa do seu pai, a Tecmacal. “A empresa não é minha, esta é a primeira grande diferença. Tem quase cinco décadas”, descreveu, dizendo que os contratos públicos que a Tecmacal tem são naturais. “É uma empresa verdadeira”, disse opondo a empresa do seu pai “e do sócio” — que não é família, quis detalhar — à Spinumviva.

Pedro Nuno Santos vai vincando que a Spinumviva “não é uma empresa como as outras e que há pessoas que podem olhar para a empresa e achar que é fácil fazer dinheiro, mas não é. Ser empresário é trabalhar de sol a sol.” O argumento tenta desmontar a tese em que Montenegro tem apostado e que passa por uma tentativa de aproximação aos eleitores, quando fala na herança dos pais e no legado para os filhos que diz que estiveram na ideia original de criação da empresa.

Com este propósito, o socialista tem insistido muito na notícia avançada pelo Observador na semana passada, sobre a empresa Joaquim Barros Rodrigues & Filhos, do pai do candidato do PSD a Braga, insistindo que Montenegro não tinha experiência na reestruturação pela qual ganhou mais de 200 mil euros, por exemplo. E isto para concluir, como fez na quinta-feira passada, que “a confiança dos cidadãos num primeiro-ministro e num governo é essencial, é fundamental.”

Entre as figuras do partido menos confortáveis com as suspeitas que estão a ser lançadas sobre Luís Montenegro há dúvidas sobre o que esta tentativa de dicotomia –– o tal confronto entre as “diferentes formas de estar na política” — pode fazer pelo próprio cargo de primeiro-ministro a partir daqui. Bem como a constituição da comissão parlamentar de inquérito e a sua manutenção na próxima legislatura, que pôs o socialista e adversário de Pedro Nuno nas diretas, José Luís Carneiro, a criticar essa intenção na última reunião da bancada parlamentar do PS. O Observador apurou que Carneiro se opõe a essa hipótese aventada por Pedro Nuno — que, na entrevista à CMTV, já pareceu mais recuado, dizendo que é algo que terá de se “avaliar” depois.

Eleições para “limpeza ética”

Com sondagens muito empatadas, os socialistas seguem cautelosos e há um receio concreto com a ideia destas eleições servirem para uma “limpeza ética”, como disse Carlos César. O presidente do partido defendeu esta semana que “as eleições não servem para absolver comportamentos irregulares e ilegais nem são uma limpeza ética”.

A tese já foi mesmo extremada por alguns socialistas que não resistiram à comparação direta com os casos de Donald Trump. No sábado passado, numa entrevista à CNN Portugal, a líder parlamentar do PS e candidata do partido à Câmara de Lisboa, disse que “há uma coisa que está a acontecer que é a doutrina Trump”. E explicou: “É a ideia que todas as irregularidades e ilegalidades — e estou a falar em abstrato de Trump — possam ser lavadas pelas eleições se aquela pessoa se sujeitar a eleições e ganhar. Não é verdade: uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa”.

Governação partidarizada

Por estes dias, a argumentação socialista tem-se centrado sobretudo nos ataques ao primeiro-ministro, pelo lado da Spinumviva. Para segundo plano têm ficado os ataques políticos que parecem estar na segunda linha das prioridades nesta altura. Ainda assim é possível detetar três áreas que o líder socialista quer ter em foco nesta campanha eleitoral: saúde, economia e habitação.

Na declaração de quinta-feira, Pedro Nuno Santos pediu “confiança no PS para transformar e modernizar a economia, para que o povo português possa ter melhores salários”. Posicionou o PS como um partido que “cuidará do Estado Social e defenderá o Serviço Nacional de Saúde — que hoje está numa situação pior do que aquela que o Governo herdou — e uma política de habitação que seja para todos e não apenas para alguns” — “a maioria dos jovens continua com dificuldades em ter casa”, depois das medidas do Governo isenção do imposto selo e IMT na compra de casa.

Os mais altos dirigentes dizem que o Governo tem sido “incompetente” e, no caso da saúde, Pedro Nuno Santos tem já explorado — no ambiente de pré-campanha que o caso Spinumviva abriu — os três diretores do SNS, os três do INEM e os 14 gestores hospitalares na era Montenegro. Nos últimos meses, o PS tinha pedido a demissão da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, por diversas vezes e Pedro Nuno Santos tinha falado nisso dias antes da atual crise política, depois do relatório da IGAS sobre as greves dos serviços de emergência médica no final de outubro e início de novembro. E o socialista promete “não deixar que isso seja esquecido” nesta eleição, lembrando que “este Governo e o atual primeiro-ministro prometeram, em campanha, resolver de forma rápida e fácil os problemas da saúde. Os problemas da saúde agravaram-se. Vivemos hoje uma situação de instabilidade e de caos, em que nenhum membro do governo, a começar na ministra da Saúde e a acabar no primeiro-ministro, assumiu as responsabilidades do caos que está instalado no SNS.”